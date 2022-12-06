Скауты «Барселоны» на чемпионате мира следят за игрой Мартинелли

1670332181

вчера, 16:09

«Барселона» интересуется нападающим «Арсенала» и следит за его игрой на чемпионате мира в Катаре.

По информации источника, 21-летний бразилец будет одной из целей каталонцев, если не продлит контракт с «канонирами». Текущее соглашение Мартинелли с клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Арсенал» уже несколько недель пытается продлить контракт с игроком, но согласия до сих пор нет. Игрок не против остаться в клубе, ему комфортно в Лондоне, но он знает и об интересе «Барселоны».

В 14 матчах текущего розыгрыша английской Премьер-Лиги форвард забил пять мячей и сделал две результативные передачи.