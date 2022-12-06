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Скауты «Барселоны» на чемпионате мира следят за игрой Мартинелли

вчера, 16:09

«Барселона» интересуется нападающим «Арсенала» Габриэлом Мартинелли и следит за его игрой на чемпионате мира в Катаре.

По информации источника, 21-летний бразилец будет одной из целей каталонцев, если не продлит контракт с «канонирами». Текущее соглашение Мартинелли с клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Арсенал» уже несколько недель пытается продлить контракт с игроком, но согласия до сих пор нет. Игрок не против остаться в клубе, ему комфортно в Лондоне, но он знает и об интересе «Барселоны».

В 14 матчах текущего розыгрыша английской Премьер-Лиги форвард забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:00
Следить они могут сколько хотят, только вот переход наврятли состоится. В свое время, услуги Габриэля были предложены Каталонскому клубу после того, как тот якобы провалил просмотр в МЮ, но тогда ему ответили отказом. Думаю и в МЮ и в Барселоне уже кусают локти, что тогда не поверили в юнца. Надеюсь после ЧМ Арсенал продлит и Мартинелли и Сака
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
На то они и скауты, что бы отслеживать интересных футболистов.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:19
О как у Барсы деньги появились... или это просто интерес
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:16
Всё правильно, на этот турнир привезены лучшие игроки мира...
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