Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Игало хочет, чтобы Роналду приехал в Саудовскую Аравию

вчера, 15:58

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало был бы рад переезду Криштину Роналду в Саудовскую Аравию:

Хочу чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, это приведёт к росту лиги, добавит ей больше фанатов, люди начнут смотреть чемпионат.

Роналду очень амбициозен, думаю, он захочет играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов, чтобы хорошо завершить карьеру, но никогда нельзя сказать наверняка.

До того, как я приехал в Саудовскую Аравию, думал, что это слабая лига. Но теперь, отыграв два сезона, знаю, что она одна из самых непростых в регионе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» готов выкупить Гвардиола у «Лейпцига» за 90 млн евро
Сегодня, 14:54
«Ливерпуль» работает над трансфером Беллингема из «Боруссии»
Сегодня, 10:58
СлухиРоналду не входит в планы ПСЖ
Сегодня, 10:29
СлухиРоналду хочет играть в Лиге чемпионов. Его агент работает над поиском клуба
Сегодня, 09:54
СлухиФелиш может стать игроком «Астон Виллы»
Сегодня, 09:44
После ЧМ будет много громких трансферов. МЮ рассорится с вратарем, у «Ливерпуля» топовый опорник
Сегодня, 09:23Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 16:42
Все хотят, чтобы он уехал. Толку от него нет, а скандалы с ним поднадоели. Пусть едет развлекать аравийцев, они предлагают большие деньги за клоуна
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:00
Ну и пусть едет... толку уже от него немного в приличном клубе
ДСА
ДСА
вчера в 16:00
Отбить зарплату на Роналду просто невозможно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 