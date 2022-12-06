Игало хочет, чтобы Роналду приехал в Саудовскую Аравию

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» был бы рад переезду в Саудовскую Аравию:

Хочу чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, это приведёт к росту лиги, добавит ей больше фанатов, люди начнут смотреть чемпионат.

Роналду очень амбициозен, думаю, он захочет играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов, чтобы хорошо завершить карьеру, но никогда нельзя сказать наверняка.

До того, как я приехал в Саудовскую Аравию, думал, что это слабая лига. Но теперь, отыграв два сезона, знаю, что она одна из самых непростых в регионе.