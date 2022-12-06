«Реал» интересуется защитником «Спортинга»

1670323249

вчера, 13:40

Защитник «Спортинга» может перейти в «Реал».

«Сливочные» предполагают таким образом заменить Даниэля Карвахаля, однако за игроком следят и другие европейские топ-клубы. Другими претендентами являются «Барселона», «Тоттенхэм» и «Ювентус». Ни один из клубов на данный момент не делал официального предложения по защитнику, но за ним продолжают следить. Контракт Порро с лиссабонцами действует до 2025 года. «Спортинг» рассчитывает получить за футболиста около 45 миллионов евро.

«Реал» также хочет приобрести бразильского нападающего.