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«Реал» интересуется защитником «Спортинга»

вчера, 13:40

Защитник «Спортинга» Педро Порро может перейти в «Реал».

«Сливочные» предполагают таким образом заменить Даниэля Карвахаля, однако за игроком следят и другие европейские топ-клубы. Другими претендентами являются «Барселона», «Тоттенхэм» и «Ювентус». Ни один из клубов на данный момент не делал официального предложения по защитнику, но за ним продолжают следить. Контракт Порро с лиссабонцами действует до 2025 года. «Спортинг» рассчитывает получить за футболиста около 45 миллионов евро.

«Реал» также хочет приобрести бразильского нападающего.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:22
Такие защитники сейчас на вес золота
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:22
Карвахаль нуждается в подмене.
Гость
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