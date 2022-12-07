Роналду — о состоянии Пеле: «Нашему королю должно стать лучше»

Нападающий Криштиану Роналду поддержал легендарного бразильского футболиста Пеле.
Выздоравливай скорее, поправляйся. Нашему королю должно стать лучше. Мы хотим только этого.
Ранее дочери бразильского форварда рассказали о состоянии отца.
Нападающий Криштиану Роналду поддержал легендарного бразильского футболиста Пеле.
Выздоравливай скорее, поправляйся. Нашему королю должно стать лучше. Мы хотим только этого.
Ранее дочери бразильского форварда рассказали о состоянии отца.
Роналду с душой, месси с душком!
Роналду с душой, месси с душком!