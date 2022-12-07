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Роналду — о состоянии Пеле: «Нашему королю должно стать лучше»

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протон
протон
вчера в 18:01
Молодец Рональду, Пеле достоин уважения и Рональду достоин, за сочувствие и пожелания
амурец
амурец
вчера в 15:04
Правильно, Пеле сейчас сейчас приятна любая поддержка
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:11
Сколько фальши! Уже пиарится на чужих недугах 👎
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
вчера в 13:56
Месси играет в топ-клубе, а гей никому не нужен и поедет в узбекистан ))) аха-ХА
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:36
Роналду поддерживает Пеле, обуза поддерживает свои обвисшие бока)))) То-то майку носит под футболкой)))) Аха-ха
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:25
Не забудь ещё раз голы пересчитать у Короля... Как ты это делал... Лицемер... Закрыл бы свой рот, сидя на скамейке... Хе-хе..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 12:40
Король кенгуру насмешил весь мир своими потугами, вчера короли играли, 6ть швейцарцам, не кенгуру
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:00
Дель Пенальду Аль Нырок долон знать что настоящий корол футбола играет на этом турнире и зовут его Леонель Мессии
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 11:58
Молодец Роналду! Пока обуза топчет майки сборной Мексики забыв про короля футбола, Криштиану поддерживает маэстро!

Роналду с душой, месси с душком!
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