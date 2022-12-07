Ферран Торрес: «Мы не заслуживали поражения»

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал поражение в матче против команды Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Мы не заслуживали поражения, мы играли лучше, но не смогли реализовать свои моменты. Это поражение, которое причинило нам боль. Луис Энрике? Мы благодарны и преданы нашему тренеру. Он решит, что делать дальше, но мы всегда будем с ним.
Тут лучше не просто замолчать, а заткнуться и спрятаться.
Тут лучше не просто замолчать, а заткнуться и спрятаться.
Весь матч круглого катали туда - сюда. Как будто не видели, где находятся ворота марокканцев.
Весь матч круглого катали туда - сюда. Как будто не видели, где находятся ворота марокканцев.
Символично что барсука отправил домой Хакими-воспитанник Реала.
Символично что барсука отправил домой Хакими-воспитанник Реала.