Ферран Торрес: «Мы не заслуживали поражения»

Нападающий сборной Испании прокомментировал поражение в матче против команды Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Мы не заслуживали поражения, мы играли лучше, но не смогли реализовать свои моменты. Это поражение, которое причинило нам боль. Луис Энрике? Мы благодарны и преданы нашему тренеру. Он решит, что делать дальше, но мы всегда будем с ним.