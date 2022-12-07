Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Ферран Торрес: «Мы не заслуживали поражения»

сегодня, 00:32
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал поражение в матче против команды Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Мы не заслуживали поражения, мы играли лучше, но не смогли реализовать свои моменты. Это поражение, которое причинило нам боль. Луис Энрике? Мы благодарны и преданы нашему тренеру. Он решит, что делать дальше, но мы всегда будем с ним.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жиру: «Мне хорошо в „Милане“»
Сегодня, 14:30
Португальский журналист сравнил Роналду с мешком
Сегодня, 13:59
Де Пауль: «Месси в 35 лет остаётся лучшим. Очень его люблю»
Сегодня, 13:36
Божович: «Думал, Кокорин будет играть в „Барселоне“. Жалко пацана»
Сегодня, 12:59
Фелиш: «Мы абсолютно уверены в себе»
Сегодня, 12:01
Роналду — о состоянии Пеле: «Нашему королю должно стать лучше»
Сегодня, 11:54
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:41
Так может говорить только футболист команды, которая всю игру атаковала, создавала голевые моменты и, в конце концов, хотела победить. Ничего из перечисленного не видели не только мы, но и дядя Ваня, который, почистив от навоза коровник, пришёл домой и уселся у телевизора, чтобы насладиться игрой сб. Испании.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:01
Заслуженно проиграли,так как с Польшей играли не искренно,выбирали Морокко и обо76ись.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:31
Счет на табло показывает, кто достоин, а кто нет. На одном имидже далеко не уедешь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:24
Составчик у вас не тот ,что был раньше . Смена поколений ,что поделаешь ?! Поэтому удивляться не приходится . Это и немцев касается .
cska1948
cska1948
сегодня в 10:39
И это говорит футболист команды, которая ДАЖЕ в серии пенальти не смогла забить ни одного мяча?! Совсем стыд потерял!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:39
120 минут один удар в створ.
Тут лучше не просто замолчать, а заткнуться и спрятаться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:56
Ага, а чего пирогов и пряников?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:43
Счёт на табло.Табло беспристрастно.Остальное-плач Кармен...
112910415
112910415
сегодня в 07:46
мелкой хитростью не утешишься ...
sir_Alex
sir_Alex ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 06:41
А испанцы − соответственно, немецкий стыд 😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:53
Ну как не заслужили? Весь мир видел как вы бездарно играли и проиграли.
Doping87
Doping87
сегодня в 04:29
Сборная разочарований, на этом ЧМ вообще ничерта не показали! Позорище.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:47
Вы заслужили поражение в основное время.
salleeh
salleeh
сегодня в 03:41
Немцы испытывают испанский стыд…
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:15
Если летите домой значит заслужили!
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 03:02
вы должны были ехать с группового этапа домой, скажите спасибо немцам что не поступили как вы подло и обыграли Коста Рику
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ Djorax (раскрыть)
сегодня в 02:19
Ну это не звезды уровня Альбы иди Асенсио и т.д. Хотя игроки хорошие.
Djorax
Djorax ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 02:09
А Зиеш? Эн Несери?
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:07, ред.
Всё по делу, что Марокко в 1/4 и не надо пи***ть!
Весь матч круглого катали туда - сюда. Как будто не видели, где находятся ворота марокканцев.
kehp3j2z7ju3
kehp3j2z7ju3 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:51
Согласен полностью, это просто вопли после игры
Boricku
Boricku
сегодня в 00:38
Радужноподвязочников в попку, пусть у себя в Европе седят
Futurista
Futurista
сегодня в 00:38
Где то мы уже это слышали)...по моему в 2018...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:35, ред.
Как не заслужили??? У Марокко нет звезд,только Хакими. Вы за матч не забили ни одного гола,еще и серию пенальти продули. А Марокко играли достойно и вышли в 1/4.

Символично что барсука отправил домой Хакими-воспитанник Реала.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:33
Смешно ей богу!!!!!!!!!!!!)))))))))))Вы создали единственный голевой момент на 119 мин матча!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Все по делу!!!!!!!!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 