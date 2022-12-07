Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду. Мы дружим уже много лет»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему оставил Криштиану Роналду в запасе на матч против Швейцарии.
Это была стратегия игры, считаю, что это нам было нужно для игры со Швейцарией.
У меня нет проблем с Роналду. Мы дружим уже много лет. Этот вопрос был окончательно решен, Криштиану своим отношением подал прекрасный пример как великий капитан.
уверенно шёл,налегке,
оставив подло капитана
в портовом грязном кабаке.
уверенно шёл,налегке,
оставив подло капитана
в портовом грязном кабаке.
не расслабишься с таким, всегда в напряжении
не расслабишься с таким, всегда в напряжении