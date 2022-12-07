Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду. Мы дружим уже много лет»

вчера, 06:18
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему оставил Криштиану Роналду в запасе на матч против Швейцарии.

Это была стратегия игры, считаю, что это нам было нужно для игры со Швейцарией.

У меня нет проблем с Роналду. Мы дружим уже много лет. Этот вопрос был окончательно решен, Криштиану своим отношением подал прекрасный пример как великий капитан.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сака: «У Франции очень много высококлассных игроков»
Сегодня, 00:35
Сестра Роналду: «Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче»
Сегодня, 00:00
Де Бур: «Месси продолжает решать исход матчей»
Вчера, 23:59
Тебас хочет, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Вчера, 23:45
Ковачич: «Я доволен нашими матчами, но мы можем играть лучше»
Вчера, 23:25
Данни о Роналду: «Верю, что Роналду еще забьет голы на этом ЧМ»
Вчера, 23:25
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:29
Пусть всем поёт про дружбу, лишь бы держал в запасе до 75- й минуты и тогда дойдут до финала.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:30
Купи капитану билет домой, иначе дальше не пройдете.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:59, ред.
Результат это железный факт. Сантуш мудрее и он гл.тренер. Думаю, что Роналду это понимает. Но Сантушу в матче с дикарями из Марокко (по манере празднования успеха фанатами-варварами) надо придумать что-то другое в плане состава и тактики. Удачи, Португалия!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:53
Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду. Это у Роналду есть проблемы с осознанием действительности и манией величия».
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 09:30
Сантуш при Роналду тренирует давно,а вот при бездаре сменился не один тренер,ведь обуза из 5 финалов выиграла только 1. Даже Марадону под землю отправил опозорив на ЧМ.
Elliada
Elliada
вчера в 09:23
Вот когда балласт воткнет ему нож в спину, посмотрим, что скажет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:23, ред.
Шёл бриг по волнам океана-
уверенно шёл,налегке,
оставив подло капитана
в портовом грязном кабаке.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 09:15
Роналду голу Пепе радовался так будто сам забил))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:10, ред.
Друг, до поры, до времени пока нужен. Будут проблемы, узнает.
Namuri
Namuri
вчера в 08:46
Тренер не выбрал его - команда победила со счетом 6:1 .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:44
При6-1 с тренером не поспоришь.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 08:41
Вчера был выбран не Роналду, и правильно.
Gahi
Gahi ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 08:38, ред.
Возможно матч со Швейцарией станет хорошим уроком для Роналду, главное понять что нужно работать на команду и во благо для команды. И его радость вместе с партнёрами на поле показалась достаточно убедительной и искренней с экрана телевизора. Удачи Вам и хорошего настроения.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 08:35
"Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так..."
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 08:28
Что заметил. Как вышел рон партнеры просто перестали играть. Ощущение что вся команды, кроме тех кто брал с ним евро и Бруну его сливают
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 08:01, ред.
Правильно. Что команда прежде всего. Но я очень сомневаюсь что до Роналду это дошло. Было бы совсем круто еслиб это дошло до него ещё в Ювентусе... И темболее в МЮ. Реально остался бы не оспоримой легендой.
Gahi
Gahi
вчера в 07:56
Главное нашли между собой компромисс, во благо сборной команды Португалии.
adekvat
adekvat
вчера в 07:56
Какая тактика, сливают старого 30на, не нужен он сборной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:53
Какие могут быть проблемы, ради тактики Рону можно и отдохнуть.
112910415
112910415
вчера в 07:38
оооооочень сложный у него друг !
не расслабишься с таким, всегда в напряжении
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:23
Сейчас надо играть во благо сборной, может Рон стал понимать это
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:18
Интересно хоть раз дрались между собой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 