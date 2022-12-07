Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду. Мы дружим уже много лет»

Наставник сборной Португалии объяснил, почему оставил в запасе на матч против Швейцарии.

Это была стратегия игры, считаю, что это нам было нужно для игры со Швейцарией.

У меня нет проблем с Роналду. Мы дружим уже много лет. Этот вопрос был окончательно решен, Криштиану своим отношением подал прекрасный пример как великий капитан.