Пикфорд: «Франция должна нас опасаться»

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд порассуждал о предстоящем матче с французами.
Франция — действующие чемпионы мира, у них есть Мбаппе и другие великие игроки, обыграть их в четвертьфинале было бы большим достижением для любой команды.
Впрочем, и они должны опасаться нас, у нас тоже очень сильный состав.
Узнаю слова Англов после пары побед на слабыми соперниками . Даже против США 0-0 сыграли а гонору то сколько ! Состав у французов ничем не хуже, однозначно, а на некоторых позициях лучше. Плюс Мбапе с Дембеле просто в отличной форме и они вдвоем могут все решить... Болельщики, возможно, уже испугались, испугаются ли французы, очень большой вопрос.
Пи.Си. Чисто по приколу Французы доведут серию до пенальти ради уважения ,,::))
Узнаю слова Англов после пары побед на слабыми соперниками . Даже против США 0-0 сыграли а гонору то сколько ! Состав у французов ничем не хуже, однозначно, а на некоторых позициях лучше. Плюс Мбапе с Дембеле просто в отличной форме и они вдвоем могут все решить... Болельщики, возможно, уже испугались, испугаются ли французы, очень большой вопрос.
Пи.Си. Чисто по приколу Французы доведут серию до пенальти ради уважения ,,::))
НЕ НУ, я понимаю самоуверенные заявления французов, бразильцев и даже тех же вылетевших Испанцев, и Немцев- это сборные победители. Но из уст англичан это всё звучит смешно и раздражает. Ладно бы такую глупость сказал какой-нибудь Линекер, но Пикфорд...Трудяга, пахарь, уважаемый игрок, большая карьера.... Неудивительно, что их мало кто любит.
Ну а так что, а что за состав такой? Я ещё понимаю, когда там были Скоулз, Бэкхэм, Терри, Фернинанд, Невилл, Оуэн, Руни, Лэмпард, Джеррард. Да и то того состава никто особо не боялся. А тут Мбаппе с Дембеле прям бояться когда видят защиту из Шоу, Уокера, Магуайэра и Стоунза....
НЕ НУ, я понимаю самоуверенные заявления французов, бразильцев и даже тех же вылетевших Испанцев, и Немцев- это сборные победители. Но из уст англичан это всё звучит смешно и раздражает. Ладно бы такую глупость сказал какой-нибудь Линекер, но Пикфорд...Трудяга, пахарь, уважаемый игрок, большая карьера.... Неудивительно, что их мало кто любит.
Ну а так что, а что за состав такой? Я ещё понимаю, когда там были Скоулз, Бэкхэм, Терри, Фернинанд, Невилл, Оуэн, Руни, Лэмпард, Джеррард. Да и то того состава никто особо не боялся. А тут Мбаппе с Дембеле прям бояться когда видят защиту из Шоу, Уокера, Магуайэра и Стоунза....