Пикфорд: «Франция должна нас опасаться»

Голкипер сборной Англии порассуждал о предстоящем матче с французами.

Франция — действующие чемпионы мира, у них есть Мбаппе и другие великие игроки, обыграть их в четвертьфинале было бы большим достижением для любой команды.

Впрочем, и они должны опасаться нас, у нас тоже очень сильный состав.