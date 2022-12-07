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Пикфорд: «Франция должна нас опасаться»

вчера, 11:31
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд порассуждал о предстоящем матче с французами.

Франция — действующие чемпионы мира, у них есть Мбаппе и другие великие игроки, обыграть их в четвертьфинале было бы большим достижением для любой команды.

Впрочем, и они должны опасаться нас, у нас тоже очень сильный состав.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:47
Ну хоть так попугал на всякий случай. А вдруг испугаются.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:22
Франции достаточно сыграть в свою силу.
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 12:51
Ну Франция нет, а вы да/
shur
shur
вчера в 12:43
...если бы их догнали, эх мы бы им .......!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:38
финал Базилия - Португелия. скринте
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:34
Французы боятся, но пытаются это скрыть...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 12:26
В дураках они вас оставят)))))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:17
Предполагаю что в финале будет одна сборная из Европы, но в итоге победит сборная самой большой по территории и населению страны Южной Америки.
drug01
drug01
вчера в 12:17
А я думаю, что Англия сама должна опасаться Францию!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:15
Я считаю что дальше пройдёт сборная Франции, причём после основного времени матча, но не особо удивлюсь обратному. Что до мнений экспертов и болельщиков, то почти всегда есть доля бравады и психологического самоуспокоения в проявляемом о своих национальных сборных, на мой взгляд, я, увы, не особенно осведомлён как англичане видят своё положение и шансы в этом турнире, но по тому что видел сложилось впечатление что у них весьма взвешенные надежды, оценки, и строго-острожное отношение к своей команде не смотря на высокие оценки очевидных успехов.
Futurista
Futurista
вчера в 12:13
Европейских команд не должно быть в финале...все на выход...труба зовёт)...
shlomo
shlomo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:05, ред.
Добра, Вам!

Узнаю слова Англов после пары побед на слабыми соперниками . Даже против США 0-0 сыграли а гонору то сколько ! Состав у французов ничем не хуже, однозначно, а на некоторых позициях лучше. Плюс Мбапе с Дембеле просто в отличной форме и они вдвоем могут все решить... Болельщики, возможно, уже испугались, испугаются ли французы, очень большой вопрос.

Пи.Си. Чисто по приколу Французы доведут серию до пенальти ради уважения ,,::))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:58
То что сборная Англии на бумаге слабее некоторых других сборных на данный момент, в смысле даже не разницы при нахождении на одном уровне, а именно то что находятся сборная Англии ниже, что признают как минимум некоторые британские эксперты, не значит что они не могут быть уверенными в своих силах или что их шансы пройти дальше значительно ниже чем у других, в конце концов ведь есть в турнире до сих пор сборная Марокко и сборная Хорватии, что неожиданно для многих, в отличии от неудачных результатов таких сборных как Бельгия, Германия, и Испания.
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
Ну не знаю, как можно опасаться того, кто встаёт перед тобой на колени всей командой....:)))

НЕ НУ, я понимаю самоуверенные заявления французов, бразильцев и даже тех же вылетевших Испанцев, и Немцев- это сборные победители. Но из уст англичан это всё звучит смешно и раздражает. Ладно бы такую глупость сказал какой-нибудь Линекер, но Пикфорд...Трудяга, пахарь, уважаемый игрок, большая карьера.... Неудивительно, что их мало кто любит.

Ну а так что, а что за состав такой? Я ещё понимаю, когда там были Скоулз, Бэкхэм, Терри, Фернинанд, Невилл, Оуэн, Руни, Лэмпард, Джеррард. Да и то того состава никто особо не боялся. А тут Мбаппе с Дембеле прям бояться когда видят защиту из Шоу, Уокера, Магуайэра и Стоунза....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
,
galem72
galem72
вчера в 11:42
Сидел бы молча и готовился к матчу. Опасатель, блин!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:41
Мбаппе очень быстрый и мастеровитый игрок, но не великий, ни одной ЛЧ он не выиграл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:38
Кого там опасаться,это вам надо чтото придумывать,чтобы не опозориться!
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