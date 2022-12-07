Жена Роналду: «Жаль, что не удалось насладиться лучшим игроком 90 минут»

Джорджина Родригес, супруга нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о решении главного тренера команды Фернанду Сантуша не включать её мужа в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1).
Роналду впервые с 2008 года не попал в основной состав национальной команды на крупном турнире. Игрок вышел на замену во втором тайме.
Поздравляю Португалию с победой. Пока 11 игроков пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Жаль, что мы не имели возможности насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Фанаты не переставали спрашивать о тебе и выкрикивать твоё имя. Пусть Бог и твой дорогой друг Фернанду продолжат работать рука об руку и заставят нас пережить ещё не одну волнительную ночь.
Хороший брак.
Хороший брак.
главное, чтоб великий показал оба профиля и фас !
главное, чтоб великий показал оба профиля и фас !
Рамуш был заменён на 73 минуте матча.
Да фиктивной жене Кристинки не удалось наслаждаться лучшим игроком матча все 90 минут.
Кстати Гонсалу Рамуша выпустили в старте вместо гея-нарцисса и думаю никто не пожалел об этом.
К тому же более 70% португальцев не хотят видеть гея-нарцисса на поле в цветах сборной.
Рамуш был заменён на 73 минуте матча.
Да фиктивной жене Кристинки не удалось наслаждаться лучшим игроком матча все 90 минут.
Кстати Гонсалу Рамуша выпустили в старте вместо гея-нарцисса и думаю никто не пожалел об этом.
К тому же более 70% португальцев не хотят видеть гея-нарцисса на поле в цветах сборной.
Победы, патронов в маузере не хватит на "искренне любящих"
ребятушек!!!
Победы, патронов в маузере не хватит на "искренне любящих"
ребятушек!!!
Лишь бы сборной никто не мешал играть как вчера.
Лишь бы сборной никто не мешал играть как вчера.
Роналду лучший игрок всех времен, обладатель множества рекордов. Что такое обуза по сравнению с Роналду? Просто пешеход,который с позором проигрывает 4 финала со сборной. Из-за блохи не берут на мундиаль лучших игроков аргентины.
И знаете что больше всего не нравится хейтерам? То,что Роналду плевать на весь хейт. Он идет домой к Джорджине, а адепты пешехода идут в ванную…
Роналду лучший игрок всех времен, обладатель множества рекордов. Что такое обуза по сравнению с Роналду? Просто пешеход,который с позором проигрывает 4 финала со сборной. Из-за блохи не берут на мундиаль лучших игроков аргентины.
И знаете что больше всего не нравится хейтерам? То,что Роналду плевать на весь хейт. Он идет домой к Джорджине, а адепты пешехода идут в ванную…
Так и тут - если бы играл, могли бы и больше забить
Так и тут - если бы играл, могли бы и больше забить
2. Если постите новость, то делайте это целиком. Где часть, в котором она назвала позором факт не включения балласта в стартовый состав?
2. Если постите новость, то делайте это целиком. Где часть, в котором она назвала позором факт не включения балласта в стартовый состав?