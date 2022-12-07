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Жена Роналду: «Жаль, что не удалось насладиться лучшим игроком 90 минут»

вчера, 10:43
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Джорджина Родригес, супруга нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о решении главного тренера команды Фернанду Сантуша не включать её мужа в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1).

Роналду впервые с 2008 года не попал в основной состав национальной команды на крупном турнире. Игрок вышел на замену во втором тайме.

Поздравляю Португалию с победой. Пока 11 игроков пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Жаль, что мы не имели возможности насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Фанаты не переставали спрашивать о тебе и выкрикивать твоё имя. Пусть Бог и твой дорогой друг Фернанду продолжат работать рука об руку и заставят нас пережить ещё не одну волнительную ночь.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:53
Скажу несочетаемыми словами...
Хороший брак.
112910415
112910415
вчера в 14:03
дело ведь не в результате !
главное, чтоб великий показал оба профиля и фас !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:30, ред.
Почему?... Всем удалось им насладиться... На скамейке... А когда вышел - тоже "наслаждались" - как от хохота в цирке от его "игры"... Махание руками на поле - пик наслаждения... А больше он уже ничего и не может... А уже и не надо... А-ха-ха-ха..
myrka_88
myrka_88 ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 13:13
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:59
    Нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша признали лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии (6:1) по версии ФИФА.
    Рамуш был заменён на 73 минуте матча.

    Да фиктивной жене Кристинки не удалось наслаждаться лучшим игроком матча все 90 минут.

    Кстати Гонсалу Рамуша выпустили в старте вместо гея-нарцисса и думаю никто не пожалел об этом.
    К тому же более 70% португальцев не хотят видеть гея-нарцисса на поле в цветах сборной.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 12:42
    Да кому нужна вчерашняя "победа" без голов Роналду? Это и не победа вовсе. Многие фанаты, безжалостно обманутые португальским тренером, до сих пор во сне выкрикивают имя Криштиану и спрашивают о нем у прохожих на улицах.
    shur
    shur
    вчера в 12:41
    ...если Рон ,вообще то я за Францию болею, поднимет над собой Кубок
    Победы, патронов в маузере не хватит на "искренне любящих"
    ребятушек!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 12:16
    баба когда раскрывает рот - быть беде
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Можно понять зависть хейтеров)))) Ведь правая рука так красиво не выглядит…))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 11:39
    Кому и Дзюба лучший игрок
    Дмитрий Николаевич
    Дмитрий Николаевич
    вчера в 11:34
    Роналдо уже давно для всех балласт.
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:31
    Единственный нормальный комментарий.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:25
    Джорджина потрясающе красивая
    Flamen
    Flamen
    вчера в 11:21
    так вроде все лучшие были в стартовом составе?
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 11:15
    Роналду 3 финала 2 трофея, полурослик 5 финалов 4 позорных проигрыша.Вот настоящее проклятие сборной.
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 11:07
    Да пусть наслаждается кем хочет и сколько хочет.
    Лишь бы сборной никто не мешал играть как вчера.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 11:06
    Лучшим он был когда-то давно...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:59
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 10:58, ред.
    Роналду крут! Каждая новость о нем вызывает экстаз у адептов пешехода.

    Роналду лучший игрок всех времен, обладатель множества рекордов. Что такое обуза по сравнению с Роналду? Просто пешеход,который с позором проигрывает 4 финала со сборной. Из-за блохи не берут на мундиаль лучших игроков аргентины.

    И знаете что больше всего не нравится хейтерам? То,что Роналду плевать на весь хейт. Он идет домой к Джорджине, а адепты пешехода идут в ванную…
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ minamata (раскрыть)
    вчера в 10:57
    У блондинки спросили - какова вероятность встретить динозавров в центре современного города? Она ответила - 50/50.
    Так и тут - если бы играл, могли бы и больше забить
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:50
    От жены другого и не услышишь. Но именно благодаря тому, что Сантуш не выпустил Рона в основе, португальцы так легко обыграли Швейцарию.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:48
    1. Она ему не жена
    2. Если постите новость, то делайте это целиком. Где часть, в котором она назвала позором факт не включения балласта в стартовый состав?
    minamata
    minamata
    вчера в 10:47
    Если б он играл, не выграли бы
    Гость
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