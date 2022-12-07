Жена Роналду: «Жаль, что не удалось насладиться лучшим игроком 90 минут»

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вчера, 10:43

, супруга нападающего сборной Португалии , высказалась о решении главного тренера команды не включать её мужа в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ -2022 со Швейцарией (6:1).

Роналду впервые с 2008 года не попал в основной состав национальной команды на крупном турнире. Игрок вышел на замену во втором тайме.