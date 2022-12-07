Рафинья: «Неймар — лучший футболист мира»

Футболист сборной Бразилии высоко отозвался о своем партнере по национальной команде Неймаре.

Признаюсь, что немного переживаю из-за малого количества забитых голов, но это не меняет моего отношения к игре. Я стараюсь быть максимально полезным для сборной. Если я забью, то буду рад, но важнее добиться успеха с командой.

Неймар — лучший футболист мира, каждый кто находится с ним в команде, хочет видеть его на поле. Те, кто утверждает, что вне поля Неймар показывает себя ярче, чем в игре, говорят какую-то чушь и не разбираются в футболе.