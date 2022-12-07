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Рафинья: «Неймар — лучший футболист мира»

вчера, 18:31

Футболист сборной Бразилии Рафинья высоко отозвался о своем партнере по национальной команде Неймаре.

Признаюсь, что немного переживаю из-за малого количества забитых голов, но это не меняет моего отношения к игре. Я стараюсь быть максимально полезным для сборной. Если я забью, то буду рад, но важнее добиться успеха с командой.

Неймар — лучший футболист мира, каждый кто находится с ним в команде, хочет видеть его на поле. Те, кто утверждает, что вне поля Неймар показывает себя ярче, чем в игре, говорят какую-то чушь и не разбираются в футболе.

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Все комментарии
foxsziver
foxsziver
вчера в 18:50
ну финты у него интересные, ребятня во дворе напряженно пытается повторять. Но на счет лучшего в мире это субъективно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:48
Каждый кулик в своем болоте своего кулика хвалит...
Гость
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