Тебас хочет, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании

Глава Ла Лиги хотел бы, чтобы нападающий сборной Аргентины и футболист сборной Португалии вернулись в чемпионат Испании.

Каких футболистов из числа участников чемпионата мира я бы хотел видеть в Ла Лиге? Хочу, чтобы Месси играл в чемпионате Испании. И желаю возвращения Роналду, чтобы он смог попрощаться.

Возвращение Месси будет зависеть от его запросов, не знаю. Хочу, чтобы он снова тут играл. Но все будет зависеть от того, сможет ли «Барселона» продать футболистов, другие доходы также это определят.