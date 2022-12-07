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Тебас хочет, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании

вчера, 23:45

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы, чтобы нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и футболист сборной Португалии Криштиану Роналду вернулись в чемпионат Испании.

Каких футболистов из числа участников чемпионата мира я бы хотел видеть в Ла Лиге? Хочу, чтобы Месси играл в чемпионате Испании. И желаю возвращения Роналду, чтобы он смог попрощаться.

Возвращение Месси будет зависеть от его запросов, не знаю. Хочу, чтобы он снова тут играл. Но все будет зависеть от того, сможет ли «Барселона» продать футболистов, другие доходы также это определят.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 06:24
Тебас дурик.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:22
Вальядолид или Осасуна.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:21
Конечно, это ж какие деньги в его карман!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:29, ред.
Помахать ручкой можно и из Катара..
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:14
Пригласите лучше Мбаппе и Холанда. Тогда можно сказать, что Ла Лига снова зажигает!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:54
С ним там есть кто рядом ? Дайте ему стакан воды.
Гость
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