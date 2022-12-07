Винисиус: «В нужный момент Анчелотти строг ко мне, для меня он как отец»

Футболист «Реала» и сборной Бразилии поделился мнением о главном тренере «сливочных» .

Я разговаривал с Анчелотти, его советы помогут мне хорошо себя проявить в сборной Бразилии. Он вселяет в меня уверенность. В нужный момент он строг ко мне, для меня он как отец.

Он хорошо разбирается не только в аспектах игры, но и в том, как выстраивать отношения с игроками. Я становлюсь гораздо лучше, и Анчелотти во многом этому поспособствовал. Он и Тите (главный тренер сборной Бразилии) очень похожи, они часто друг с другом разговаривают.