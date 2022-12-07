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Винисиус: «В нужный момент Анчелотти строг ко мне, для меня он как отец»

вчера, 23:06

Футболист «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

Я разговаривал с Анчелотти, его советы помогут мне хорошо себя проявить в сборной Бразилии. Он вселяет в меня уверенность. В нужный момент он строг ко мне, для меня он как отец.

Он хорошо разбирается не только в аспектах игры, но и в том, как выстраивать отношения с игроками. Я становлюсь гораздо лучше, и Анчелотти во многом этому поспособствовал. Он и Тите (главный тренер сборной Бразилии) очень похожи, они часто друг с другом разговаривают.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 05:20
Дааа, дело было в Африке, Анчелотти и правду твой отец
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
А по всему видно , что Винисиус футболист одарённый, талантливый но "раздолбай"! Так довольно часто бывает в жизни. Вот Анчелотти и "включает" строгого "папу", что бы направить "сумасшедшую" энергию Жуниора в нужное русло.
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 23:34
Анчи для всех как отец.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:29
Сказал он : "Мне вас жалко,сопьётесь вы вконец,но у меня есть палка,и я вам всем отец!".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:26
Вроде и хороший игрок ( в "Реале" других не держат ), и в то же время лично у меня никаких положительных эмоций он не вызывает. Есть в нём что-то неуловимо отрицательное, что отталкивает его, даже трудно объяснить это чувство.
Narek89
Narek89
вчера в 23:15
Вот поэтому и у Вини удачно все получается,
Гость
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