Экс-игрок «Арсенала» скептически относится к приглашению Роналду в клуб

Бывший футболист «Арсенала» не советует «канонирам» подписывать нападающего сборной Португалии .

Я не поддерживал идею приглашения Роналду, точно не до того, как Жезус получил повреждение, в запасе сидеть он больше не станет. Не уверен, что он будет трудиться с достаточным усердием. Понимаю, он забивает голы, но Криштиану не сможет дать команде тот импульс, который дарит Жезус.

Роналду по-прежнему хороший игрок, но подойдет ли он игровой модели «Арсенала»? Не представляю. Я сильно удивлюсь, если переход состоится, но если это произойдет, то поклонникам «Арсенала» просто нужно будет поддержать данное решение и команду.