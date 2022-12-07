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Экс-игрок «Арсенала» скептически относится к приглашению Роналду в клуб

вчера, 22:44

Бывший футболист «Арсенала» Рэй Парлор не советует «канонирам» подписывать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Я не поддерживал идею приглашения Роналду, точно не до того, как Жезус получил повреждение, в запасе сидеть он больше не станет. Не уверен, что он будет трудиться с достаточным усердием. Понимаю, он забивает голы, но Криштиану не сможет дать команде тот импульс, который дарит Жезус.

Роналду по-прежнему хороший игрок, но подойдет ли он игровой модели «Арсенала»? Не представляю. Я сильно удивлюсь, если переход состоится, но если это произойдет, то поклонникам «Арсенала» просто нужно будет поддержать данное решение и команду.

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ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
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Ironigor
Ironigor
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