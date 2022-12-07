Данни о Роналду: «Верю, что Роналду еще забьет голы на этом ЧМ»

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни прокомментировал игру нападающего сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру. Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!