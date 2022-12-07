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Данни о Роналду: «Верю, что Роналду еще забьет голы на этом ЧМ»

вчера, 23:25
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия10.12.2022 в 18:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру. Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!

Напомним, что в 1/4 финала мундиаля Португалия сыграет против сборной Марокко. Матч начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
SAINTS
SAINTS
вчера в 23:34
Всё возможно!
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 23:34
Все равно Португальцы чемпионат не выиграют.Франция и Бразилия сильнее.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:31
Забьёт случайно ну или с точки, других вариантов Я не вижу.
drug01
drug01
вчера в 23:29
Голы должны быть, только характер у него сложный
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:28
Опять пенальти???
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 23:28
Может в другом забьет?
Гость
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