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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Доннарумма надеется, что «Наполи» станет чемпионом Италии

вчера, 22:27

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался, что был бы рад, если бы «Наполи» смог выиграть чемпионат Италии.

С момента моего перехода в «Милан» некоторые сомневались в моей любви к Неаполю, но на самом деле я люблю его. Это мой город, без сомнений. Если «Наполи» возьмет трофей, я буду очень, очень рад.

Футболист родился в Неаполе и выступал в академии этого города, в 2013 году игрок вошел в систему «Милана».

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:15
Всё Фаны Наполи надеяться на чемпионство любимой команды!
Наверное настало время стать чемпионами, пора уже!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:12
Надеюсь на чемпионство Наполи, удачи команде и Кварацхелии.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:09
вот тушканчик, уже забыл милан, су-онок
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:47
Будем делать посмотреть. Всё может быть.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:41
И зачем такой комментарий...
Narek89
Narek89
вчера в 22:32
Так и будет в этом сезоне. Наполи выиграет.
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