Доннарумма надеется, что «Наполи» станет чемпионом Италии

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вчера, 22:27

Голкипер ПСЖ признался, что был бы рад, если бы «Наполи» смог выиграть чемпионат Италии.

С момента моего перехода в «Милан» некоторые сомневались в моей любви к Неаполю, но на самом деле я люблю его. Это мой город, без сомнений. Если «Наполи» возьмет трофей, я буду очень, очень рад.

Футболист родился в Неаполе и выступал в академии этого города, в 2013 году игрок вошел в систему «Милана».