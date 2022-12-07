Ковачич: «Я доволен нашими матчами, но мы можем играть лучше»

Полузащитник сборной Хорватии поделился мнением о национальной команде Бразилии, коллективы сыграют в 1/4 финала чемпионата мира.

Бразилия всегда находится в числе фаворитов на победу на чемпионате мира, однако здесь хватает и других команд высокого уровня со статусом фаворита. Но мы сфокусированы на своей игре, мы хотим приложить максимум усилий в пятницу.

Играть против команд такого уровня всегда непросто. Нужно подойти к их воротам и забить гол, однако нам предстоит сыграть с командой, которая на таком же уровне подготовки, и где выступают хорошие футболисты, как это было в матче с Японией. Команда смогла показать характер и силу против физической мощи. Я доволен нашими матчами, но мы можем играть лучше, в пятницу так и будет.