Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Ковачич: «Я доволен нашими матчами, но мы можем играть лучше»

вчера, 23:25
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗавтра в 18:00 Не начался

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился мнением о национальной команде Бразилии, коллективы сыграют в 1/4 финала чемпионата мира.

Бразилия всегда находится в числе фаворитов на победу на чемпионате мира, однако здесь хватает и других команд высокого уровня со статусом фаворита. Но мы сфокусированы на своей игре, мы хотим приложить максимум усилий в пятницу.

Играть против команд такого уровня всегда непросто. Нужно подойти к их воротам и забить гол, однако нам предстоит сыграть с командой, которая на таком же уровне подготовки, и где выступают хорошие футболисты, как это было в матче с Японией. Команда смогла показать характер и силу против физической мощи. Я доволен нашими матчами, но мы можем играть лучше, в пятницу так и будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сака: «У Франции очень много высококлассных игроков»
Сегодня, 00:35
Сестра Роналду: «Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче»
Сегодня, 00:00
Де Бур: «Месси продолжает решать исход матчей»
Вчера, 23:59
Тебас хочет, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Вчера, 23:45
Данни о Роналду: «Верю, что Роналду еще забьет голы на этом ЧМ»
Вчера, 23:25
Винисиус: «В нужный момент Анчелотти строг ко мне, для меня он как отец»
Вчера, 23:06
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:36
Тут как не играй,а Бразилию не пройти!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 