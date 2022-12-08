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Кубок Америки 2024 может пройти в США

сегодня, 00:27

Кубок Америки 2024 должен был пройти в Эквадоре, но страна отказалась от проведения турнира.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас пояснил, что проблемы с безопасностью по причине роста организованной преступности и отсутствие необходимой инфраструктуры оказались препятствием для проведение Кубка Америки. Сообщается, что США намерены принять данное соревнование. Они, а также Канада и Мексика, согласились сыграть на турнире. Помимо этого, на Кубок Америки пригласят еще три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В США уже проходил Кубок Америки, это произошло в 2016 году, победу одержала команда Чили.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:59
Это дела Америки. Пусть где хотят там и проводят. Не может Эквадор, пусть другая страна проводит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:47
Ну а где должен проходить Кубок Америки как не в Америке ??
в Новой Зеландии ???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:37
Пусть проходит, мимо)
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