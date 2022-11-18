Европейцы ждут очень необычный ЧМ. В Катаре – слухи о запретах и дорогое пиво

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сегодня, 11:16

Придется привыкнуть к восточной культуре.

Каждый чемпионат мира становится довольно экзотическим событием – он отражает уклад жизни страны-хозяйки, который для остальных участников выпадает из понятия «норма». Особенно хорошо это прослеживается с предстоящим розыгрышем мирового первенства, который пройдет в Катаре. Слухов довольно много – даже если не учитывать инсайды о камерах в раздевалках сборных, нынешний мундиаль, судя по всему, будет одним из самых необычных для европейских гостей. Конечно, ведь на Востоке совсем другие ценности.

Очень дорогое пиво

В России на стадионах во время матчей ЧМ -2018 стоимость пива держалась в пределах 350 рублей. Организаторы турнира в Катаре изначально собирались установить приемлемый уровень цен на алкоголь во время матчей. Исполнительный директор оргкомитета ЧМ -2022 Нассер аль-Хатер отмечал, что пиво в фан-зонах и на стадионах обойдется фанатам дешевле, чем обычно.

При этом теперь сообщается, что стоимость бутылки пива от официального спонсора ФИФА на чемпионате мира будет составлять 50 риалов, что в пересчете на российскую валюту – 800 рублей. Уже хорошо, что разрешили его продажу – даже в этом изначально были сомнения.

Сами организаторы первенства сообщили о переносе киосков, предназначенных для продажи алкоголя, в более неприметные зоны стадионов. Это притом что Катар согласился на выполнение коммерческих условий ФИФА во время подачи заявки.

А вот как на изменения в стандартах размещения киосков отреагировала бельгийская пивоваренная корпорация AB InBev:

AB InBev была проинформирована 12 ноября и работает над перемещением точек продаж в соответствии с указаниями. Мы работаем вместе с ФИФА , чтобы предоставить болельщикам наилучшие впечатления.

Тема с продажей алкоголя на стадионах вообще обсуждалась сторонами довольно долго – только за пару месяцев до старта чемпионата мира Катар и ФИФА пришли к соглашению. Во время матчей и на самих стадионах постановили продавать только безалкогольное пиво. Шампанское, вина и крепкий алкоголь смогут приобрести лишь посетители ресторанов стадиона, зала ожидания, а также в отелях.

Сексуальные меньшинства и восточные традиции

Понятное дело, что отношение к ЛГБТ на Ближнем Востоке не лучшее. Еще в начале апреля представители МВД Катара сообщали, что собираются отбирать радужные флаги в случае их показа на матчах мирового первенства. И даже опуская фактор отношения властей к меньшинствам, это было бы логично – такое поведение неизбежно спровоцировало бы конфликт с местной публикой.

Генерал-майор МВД Катара Абдулазиз Аль-Ансари заявил:

Если фанат поднимает радужный флаг, а я отбираю его, то я делаю это не потому, что намерен оскорбить его, а чтобы обеспечить его безопасность. Если это сделаю не я, то кто-то другой может напасть на него… Я не могу давать гарантии относительно поведения всех болельщиков на трибунах. И я скажу этому фанату: «Пожалуйста, не нужно поднимать этот флаг». Если вы хотите выразить мнение о ситуации [с ЛГБТ ], то делайте это в обществе, где такое поведение принимают. Мы понимаем, что этот человек купил билет, приехал сюда, чтобы посмотреть игру, а не осуществлять политический [жест] или что-то, что у него на уме.

Да и законодательство, религию за секунду сменить невозможно, даже ради мундиаля. По этому вопросу между организаторами турнира и различными футбольными ассоциациями также проходили длительные обсуждения. Как и в случае с алкоголем, компромисс был достигнут к сентябрю. В Катаре согласились приостановить действие некоторых законов на время чемпионата мира. Власти пошли на уступки, разрешив радужные флаги на турнире, но с одной оговоркой – до тех пор, пока представители ЛГБТ не решат разместить их рядом с мечетью.

И тут уж сложно сказать, что лучше – пусть право на самовыражение есть у всех, но обеспечить необходимую защиту с таким разрешением будет лишь сложнее. А на фоне разницы в менталитете вероятность конфликтов только возрастает.

Многочисленные запреты

Уже позднее появилась информация, что организаторы ЧМ -2022 решили установить правила поведения для фанатов. С алкоголем и поведением ЛГБТ -сообществ вопрос уже улажен, но сообщалось о ряде других запретов – гостям якобы нельзя будет материться, демонстрировать открытые части женского тела (женщинам хотя бы разрешили судить матчи ЧМ ). Также в список запретов вошли проявление неуважения к мечетям, проведение свиданий, прослушивание громкой музыки и фотосъемка людей без их разрешения.

Правда, инсайд в итоге оказался фейком, о чем заявили в оргкомитете ЧМ -2022:

Изображения, распространяемые в социальных сетях, взяты не из официальных источников и содержат фактически неверную информацию. Также организаторы отметили, что в ближайшее время ФИФА опубликует руководство для посетителей турниров – и ориентироваться стоит лишь на него. Но даже так остается факт соприкосновения разных культур, в связи с этим уже произошло достаточно прецедентов. К примеру, футболисты сборной Дании решили отправиться в Катар без своих семей – об этом сообщил менеджер по связям с общественностью Датского футбольного союза Якоб Хойер.