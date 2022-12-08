Кака рассказал об отношении жителей Бразилии к Роналдо

Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака посетовал, что бразильцы не относятся к своим кумирам так, как они того заслуживают:
Это странно прозвучит, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Такое бывает.
Вы, увидев Роналдо, воскликнете «вау», но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице.
Сейчас в Бразилии многие говорят в негативном ключе и о Неймаре.
Конечно, многие бразильцы любят Роналдо и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за её пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему.
я вот не понимаю чем ценен буре или федоров в хоккее и подобные люди, от них толку ноль и помнить что они существуют просто незачем
я вот не понимаю чем ценен буре или федоров в хоккее и подобные люди, от них толку ноль и помнить что они существуют просто незачем
При его никчемной дисциплине,травмам он добился таких результатов,что задаешься вопросом -«А что было бы не будь у него травмы и женщин».Он тогда все ЗМ подряд забирал бы. Поэтому фанаты Бразилии и Португалии неблагодарные чудаки(на букву М).
При его никчемной дисциплине,травмам он добился таких результатов,что задаешься вопросом -«А что было бы не будь у него травмы и женщин».Он тогда все ЗМ подряд забирал бы. Поэтому фанаты Бразилии и Португалии неблагодарные чудаки(на букву М).