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Кака рассказал об отношении жителей Бразилии к Роналдо

вчера, 23:44

Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака посетовал, что бразильцы не относятся к своим кумирам так, как они того заслуживают:

Это странно прозвучит, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Такое бывает.

Вы, увидев Роналдо, воскликнете «вау», но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице.

Сейчас в Бразилии многие говорят в негативном ключе и о Неймаре.

Конечно, многие бразильцы любят Роналдо и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за её пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему.

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Все комментарии
djbobo
djbobo
сегодня в 01:03
зачем в бразилии культ роналдо если он играл всю жизнь в других странах?
я вот не понимаю чем ценен буре или федоров в хоккее и подобные люди, от них толку ноль и помнить что они существуют просто незачем
drug01
drug01
сегодня в 00:09
У жителей Бразилии своих полно звёзд, которые вскоре принесут им главный приз. Победитель почти известен!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 23:51, ред.
В Португалии тоже так. Может это имя RONALDO проклятое??? Как можно не любить Феномена? Это эталон центрального и оттянутого форварда. У него был не только филигранный дриблинг,но и финты,удары,скорость.

При его никчемной дисциплине,травмам он добился таких результатов,что задаешься вопросом -«А что было бы не будь у него травмы и женщин».Он тогда все ЗМ подряд забирал бы. Поэтому фанаты Бразилии и Португалии неблагодарные чудаки(на букву М).
Гость
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