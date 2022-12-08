Кака рассказал об отношении жителей Бразилии к Роналдо

Экс-полузащитник сборной Бразилии посетовал, что бразильцы не относятся к своим кумирам так, как они того заслуживают:

Это странно прозвучит, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Такое бывает.

Вы, увидев Роналдо, воскликнете «вау», но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице.

Сейчас в Бразилии многие говорят в негативном ключе и о Неймаре.

Конечно, многие бразильцы любят Роналдо и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за её пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему.