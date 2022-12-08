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Данило рассказал, на какой позиции он может сыграть против Хорватии

вчера, 22:47
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия18:00 Не начался

Защитник сборной Бразилии Данило поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией, а также рассказал о позиции, на которой может выступить в этой игре:

Сейчас всё внимание сосредоточено на сборной Хорватии. Соревнование такого уровня не даёт вам права думать дальше следующего матча. Хорватия забила пять голов и пропустила два. Если я не ошибаюсь, в шести последних кубковых турнирах они дошли до одного финала и трёх четвертьфиналов. В команде есть игроки калибра Модрича, Ковачича, Перишича и Брозовича, которые привыкли принимать важные решения. Это будет игра, которая потребует максимум концентрации и отдачи.

На какой позиции я буду играть с Хорватией? Нам нужно дождаться возвращения Алекса Сандро, я надеюсь, что он сможет быть задействован. Что касается игры с Хорватией справа, слева или в центре защиты — мне всё равно. Я несколько раз доказывал, что мне комфортно на любой позиции. Думаю, в ближайшие несколько лет я буду чаще играть в центре обороны, там мне в последнее время нравится больше. Но тренер обязательно примет лучшее решение.

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