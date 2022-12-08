Холанд недоволен вторым местом «Манчестер Сити» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» поделился своими ожиданиями от второй части чемпионата Англии, который стартует после окончания чемпионата мира в Катаре:

Я доволен тем, как всё началось. Чувствую, что освоился в команде и в лиге. Но дело не во мне, дело в команде и в том, как мы выступаем. Вторая половина сезона сейчас наиболее важна.

Мы в хорошем положении, у нас было много успешных матчей, но мы занимаем второе место в АПЛ и это не тот результат, которого мы хотим достичь в конце сезона.

После возвращения мы должны приступить к работе, потому что нам предстоит несколько сложных игр в различных соревнованиях и мы хотим выиграть их все.

Мы всегда сосредоточены на следующей игре. Я знаю, что это клише и людям это может не понравиться, но если ты забегаешь вперед, то теряешь концентрацию. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы вернуться на прежний уровень и играть так, как мы умеем.

Хотим дать нашим болельщикам повод для радости во второй половине сезона.