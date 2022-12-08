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Бывший игрок сборной Англии назвал заоблачную цену Беллингема

вчера, 23:17

Экс-игрок сборной Англии Даррен Бент рассказал, что он думает о полузащитнике английской национальной команды Джуде Беллингеме.

Беллингем невероятен, ему всего 19 лет, а он играет с полным бесстрашием. Он может отобрать мяч, обводить игроков, создавать моменты. Он невероятный талант. Мне очень нравится то, что он сделал. Джуд уехал из Бирмингема, развил свои таланты и перешёл в дортмундскую «Боруссию», которая сделала из него мировую звезду.

Беллингем может стать одним из лучших полузащитников в мире, потому что у него есть все данные для этого. На днях я написал Джордану Хендерсону и сказал: «Джуд Беллингем, какой игрок!» Всё, что он мне ответил: «Ты даже не представляешь какой».

Сколько он стоит? Больше 120 миллионов фунтов стерлингов.

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