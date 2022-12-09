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Экс-футболист «Спартака» высказался об идее проводить чемпионаты мира зимой

вчера, 20:52

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об идее проведения чемпионатов мира зимой.

Я тоже могу предложить проводить чемпионат мира в любое время года. И что, это имеет какое-то значение для общественного мнения? Или Венгер — это такая фигура в футбольном хозяйстве, что надо обязательно давать ему ход? Ну хорошо, он предложил. После этого целый год будут продолжать предлагать, муссировать их, слухи вокруг них, а дальше что?

Всегда было прекрасно, когда чемпионат мира начинался в июне. Под этот срок подстраивались все национальные федерации. Они проводили соревнования одноуровневые и двухуровневые. А сейчас что хотят этим сделать, какая-то подоплёка за этим должна быть. Но какая она, в какую сторону направлена, для чего это делается, я понять не могу. То, что Венгер предложил, это ни о чём не говорит.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:24, ред.
В катаре в июне наверное +50, неужели проводить чм?или такик страны как катар никогда не получат чм если проводиться будет чисто в июне
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Не важно когда будет чемпионат главное что бы он был интересен!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:05
Ну тут монета о двух сторонах... как есть плюсы, так и минусы...
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