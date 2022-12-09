Зарема Салихова прокомментировала слухи о получении Промесом гражданства РФ

Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала свое мнение о потенциальном получении Квинси Промесом гражданства Российской Федерации.
Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!
Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала свое мнение о потенциальном получении Квинси Промесом гражданства Российской Федерации.
Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!
Чуть перефразируем : "Зарема даёт добро!"
Чуть перефразируем : "Зарема даёт добро!"