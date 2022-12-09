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Зарема Салихова прокомментировала слухи о получении Промесом гражданства РФ

вчера, 19:25

Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала свое мнение о потенциальном получении Квинси Промесом гражданства Российской Федерации.

Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:26
Если Промес захочет, то получит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:38
Пусть получает,если сам этого хочет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:27

Чуть перефразируем : "Зарема даёт добро!"
Сп62
Сп62
вчера в 19:55
По-моему, здесь вопросов не должно быть.
shlomo
shlomo
вчера в 19:28
Этот "свой" просто от голландской полиции скрыться хочет. Там ему светит реальный срок, а тут предлагается ненапряженная работа по специальности....
Гость
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