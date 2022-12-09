Павлюченко считает, что Франция обыграет Англию в 1/4 финала ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России не верит в победу сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ -2022 против Франции.

Все говорят, что англичане минимум до финала дойдут, я думаю, что эта команда еще не встречалась с серьезными соперниками на турнире, считаю, что сборная Франции отправит англичан домой. Наверное, англичане будут биться, но не более того, все-таки класс футболистов Франции выше и поинтереснее, Килиан Мбаппе на ходу. Поэтому я думаю, что это последняя игра англичан на турнире.