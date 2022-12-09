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Павлюченко считает, что Франция обыграет Англию в 1/4 финала ЧМ-2022

вчера, 19:18
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко не верит в победу сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

Все говорят, что англичане минимум до финала дойдут, я думаю, что эта команда еще не встречалась с серьезными соперниками на турнире, считаю, что сборная Франции отправит англичан домой. Наверное, англичане будут биться, но не более того, все-таки класс футболистов Франции выше и поинтереснее, Килиан Мбаппе на ходу. Поэтому я думаю, что это последняя игра англичан на турнире.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 22:27
С бразильцами уже досчитался!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:48
Ну это мы посмотрим.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:19
Не думаю, что это будет легко ..
Гость
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