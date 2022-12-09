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Бывший игрок «Зенита» Лепёхин: «Аргентине будет сложно выиграть ЧМ-2022»

вчера, 19:12
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился своим мнением касательно сборной Аргентины перед матчем с командой Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Аргентине будет сложно выиграть ЧМ, нас ждет сегодня игра равных соперников. У аргентинцев состав нельзя назвать чемпионским, баланса в составе нет — Месси и все остальные. Когда блистал Марадона, то команда была крепкая, могли выручить и другие игроки, да и защита была гораздо сильнее нынешней. Чтобы выигрывать такие крупные турниры, одного футболиста мало.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:53
Кроме Марокко выиграть могут все.
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