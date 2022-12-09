Бывший игрок «Зенита» Лепёхин: «Аргентине будет сложно выиграть ЧМ-2022»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился своим мнением касательно сборной Аргентины перед матчем с командой Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Аргентине будет сложно выиграть ЧМ, нас ждет сегодня игра равных соперников. У аргентинцев состав нельзя назвать чемпионским, баланса в составе нет — Месси и все остальные. Когда блистал Марадона, то команда была крепкая, могли выручить и другие игроки, да и защита была гораздо сильнее нынешней. Чтобы выигрывать такие крупные турниры, одного футболиста мало.