Бывший игрок «Зенита» Лепёхин: «Аргентине будет сложно выиграть ЧМ-2022»

Экс-игрок «Зенита» поделился своим мнением касательно сборной Аргентины перед матчем с командой Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Аргентине будет сложно выиграть ЧМ , нас ждет сегодня игра равных соперников. У аргентинцев состав нельзя назвать чемпионским, баланса в составе нет — Месси и все остальные. Когда блистал Марадона, то команда была крепкая, могли выручить и другие игроки, да и защита была гораздо сильнее нынешней. Чтобы выигрывать такие крупные турниры, одного футболиста мало.