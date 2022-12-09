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Адвокат Жорин высказался о возможном получении Промесом гражданства РФ

вчера, 19:08

Адвокат Сергей Жорин поделился мнением о возможном получении гражданства России футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

Ситуация неоднозначная. Когда подаются документы на получение гражданства и в нашей стране, и в других, то присутствует общепринятая практика, что нужно предоставить справку об отсутствии судимости на территории той страны, где лицо проживало последний год либо страны, гражданином которой человек является.

Если, допустим, взять пример из нашей страны. Через какое-то время судимость гасится, но человек все равно считается ранее привлекаемым к уголовной ответственности. Когда предоставляются такие документы о ранней судимости, то, как правило, в предоставлении гражданства отказывают. Но нужно понимать, что подобные истории с публичными людьми идут в более лояльном формате. За последние годы вступление в гражданства различных звезд, как Сигала или Депардье, преподносилось и освещалось с точки зрения престижа гражданства РФ.

В данном случае я думаю, что у Промеса не возникнет никаких проблем с получением паспорта, несмотря на его криминальные истории в Нидерландах.

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minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:44
Но, как известно: "С Дона выдачи нет".
minai
minai
вчера в 21:43
Да и в Голландии Квинси не судим, ему только предъявляют.
Сп62
Сп62
вчера в 19:58, ред.
Сигалу, Депардье гражданство давал президент. А президент не болеет ни за футбол, ни за Спартак
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
Решил в России от голландского правосудия скрыться...
Гость
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