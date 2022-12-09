Мостовой — о получении Промесом паспорта РФ: «Не вижу в этом смысла»

Экс-игрок сборной России поделился своим мнением насчет того, что футболист московского «Спартака» может получить российское гражданство.

Если назвать нелогичным желание Промеса получить гражданство РФ , все набросятся на тебя, как у нас это бывает. Где играть, если в сборную собрался? Нелогично, ведь у нас есть свои футболисты. Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе — не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо.