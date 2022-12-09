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Мостовой — о получении Промесом паспорта РФ: «Не вижу в этом смысла»

вчера, 19:34

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением насчет того, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

Если назвать нелогичным желание Промеса получить гражданство РФ, все набросятся на тебя, как у нас это бывает. Где играть, если в сборную собрался? Нелогично, ведь у нас есть свои футболисты. Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе — не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:28
Может в отличие от Мостового ему комфортно в России
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:15
Вот его то как раз и не хватало в России.))
Alexnvr
Alexnvr ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:56
Таки да))) Конституция РФ не выдаёт своих граждан третьим странам)))) Я об это говорил ещё када Промяс вертлся в СпаМ) Таки у него были долгоидущие планы. Что тоже хорошо, на пенсиимолодых ногомячистов гонять сможет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:42
Зато в "Спартаке" ещё один паспортист,а он получит пожизненный иммунитет от преследования на исторической Родине.А мнение Мостового можно смело приравнивать к моему-по бесполезности и отсутствию рычагов влияния на этот процесс.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:37
У него свои планы, считаю это дело добровольное
Гость
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