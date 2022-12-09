Мостовой — о получении Промесом паспорта РФ: «Не вижу в этом смысла»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением насчет того, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.
Если назвать нелогичным желание Промеса получить гражданство РФ, все набросятся на тебя, как у нас это бывает. Где играть, если в сборную собрался? Нелогично, ведь у нас есть свои футболисты. Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе — не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо.