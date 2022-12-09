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Колыванов: «У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу»

вчера, 19:07

Экс-нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился своими мнением о перспективах футболистов Российской Премьер-лиги.

Кто из российских футболистов Российской Премьер-лиги готов к игре в топ-5 чемпионатов Европы? Вы знаете, какая ситуация у нас сейчас в стране. Кто и куда поедет? Куда их возьмут? Если по уровню игры, то могут уехать: Захарян, Тюкавин, да кто угодно. У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу. Другой вопрос: на каком уровне они будут там играть? У нас умеют играть в футбол. Игрок может уехать в 23 года, год там поработать и стать лучшим. Главное, чтобы дурака не валяли.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 21:38, ред.
С Игорем Колывановым я согласен лишь отчасти. В смысле: 30 наших футболистов могут поехать играть не в Европу, а в опу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:02
Чего так мало ,30 ? Бери выше ,100 ! )))))))))))))))
adekvat
adekvat
вчера в 19:30
Уехать могут кто угодно, да только кто их позовет. Они Азиатов переиграть не могут, лодыри.
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