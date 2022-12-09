Колыванов: «У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу»

Экс-нападающий «Болоньи» поделился своими мнением о перспективах футболистов Российской Премьер-лиги.

Кто из российских футболистов Российской Премьер-лиги готов к игре в топ-5 чемпионатов Европы? Вы знаете, какая ситуация у нас сейчас в стране. Кто и куда поедет? Куда их возьмут? Если по уровню игры, то могут уехать: Захарян, Тюкавин, да кто угодно. У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу. Другой вопрос: на каком уровне они будут там играть? У нас умеют играть в футбол. Игрок может уехать в 23 года, год там поработать и стать лучшим. Главное, чтобы дурака не валяли.