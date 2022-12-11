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Кокорин не попал в заявку команды на второй матч подряд

сегодня, 13:13
АЕЛЛоготип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)-:-Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис20:00 Не начался

Российский нападающий «Ариса» Лимасол Александр Кокорин не попал в заявку команды на второй матч чемпионата Кипра подряд.

Кокорин пропустит игру 14-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с «АЕЛ». До этого российский нападающий пропустил поединок с «Анортосисом» (2:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеской встрече «Ариса» с греческим «ПАОК». Причины, по которым футболист пропускает матчи, не разглашаются.

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре. Всего за кипрский клуб форвард провёл 10 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативных передачи.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 15:23
Заиграл,после всех слухов,уже хорошо
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:20
Так потихоньку и Роналду догонит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:40
Может дело в банальной травме, но это вряд ли тогда просто об этом сообщили и всё. Думаю, что Сашок получив приз как лучший игрок месяца подумал , что "слишком хорошо - тоже не хорошо" решил попридержать "коней" и отдохнуть придумав какую либо причину или просто забил " на всё! Впрочем думаю мы обо всём скоро узнаем ведь такого рода новости не заставят себя ждать и продолжение последует.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:30
Лучших не мурыжат в запасных: либо травма, либо игрок в позу встал.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:25
Опять устроил вечеринки в баре
alex2612
alex2612
сегодня в 13:16
Вот и хорошо
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