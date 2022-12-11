Кокорин не попал в заявку команды на второй матч подряд

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сегодня, 13:13

Российский нападающий «Ариса» Лимасол не попал в заявку команды на второй матч чемпионата Кипра подряд.

Кокорин пропустит игру 14-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с « АЕЛ ». До этого российский нападающий пропустил поединок с «Анортосисом» (2:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеской встрече «Ариса» с греческим « ПАОК ». Причины, по которым футболист пропускает матчи, не разглашаются.

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре. Всего за кипрский клуб форвард провёл 10 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативных передачи.