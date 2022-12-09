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Роналду останется в запасе на матч 1/4 финала ЧМ против сборной Марокко

вчера, 12:57
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия18:00 Не начался

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в запасе в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Марокко.

По данным источника, КриРо начнёт встречу на скамейке запасных, как и в игре 1/8 финала против сборной Швейцарии.

Вместо Роналду в старте также выйдет Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик в ворота Швейцарии.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:58
🤣🤣🤣
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:42
Я не фанатею от него. Просто смотрю на все объективно. Роналду сейчас стар и не способен чтт то сделать. Но утверждать что он всегда был обузой для сборной это глупо очень
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:38
Пусть писанина или как ещё там, но слепо фанатеть от гея-нарцисса это точно не моё!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:17
Вся твоя писанина заключается в этом. Если бы у бабушки были.... то он был бы дедушкой. Если верить всяким заговором что кого то протащили на целый турнир то вообще смысла нет смотреть футбол. Один матч можно протащить два в крайнем случае. Но не целый турнир. А эти заговорщики убедили нанести травму роналду чтобы вывести его из состава. Вдруг из за роналду португалия проиграла бы
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 19:16, ред.
Роналду на Евро-16 /3 гола и 2 передачи. Плюс еще и забил пенки после матчей.
В отличии от бездаря,который мазал пенки с Чили на КА, рыдал и уходил из сборной, Роналду дотащил до финала и выиграл ЧЕ. В финале его травмировали, но отсутствие гола не мешает стать чемпионом.Роналду на Евро 2016 / 4 по статистике г+п 3-2.
Итого: хейтеры отправляются в ванную с правой рукой,Роналду берет Евро,ЛЧ-16 голов, и к миллиардам домой. Приятного чтения)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Глядя на сетку и результаты и непонятные судейские решения в пользу португалов и наоборот в их возможных сильных противников, то складывается что не всё там было чисто.
Пересмотрите Евро 2016 и тогда поймёте о чём речь.
До финала их протащили, а там их ждала команда мечты и как вы думаете они сыграли если на поле был бы Роналду?
Тот финал Португалия больше выстояла, а в нужный момент Эдер забил вот и всё.
Португалия сыграла командой, чем осложнила жизнь звёздной и домашней Франции.
Будь Роналду в игре, то он требовал бы, что бы играли только на него, чем он облегчил бы жизнь французам. И скорее всего Франция была бы чемпионам, а не португальцы.
Вот вам и ответ на вопрос нужен ли Роналду в сборной, особенно сейчас когда он немощен.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:02
Только что я написал это одному тут. Не протащили а играли плохо но выиграли. Но я имею ввиду что португалия выиграла у Франции не из ща того что роналду не было на поле. До финала он много матчей играл
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:00
Здесь да. Он стар и не может играть на прежнем уровне. Но евро 16 он был ключевым игроком не самой сильной сборной. Они все матчи выиграли внатяжку и финал в том числе. Но хейтеры роналду утверждают что Португалия после замены роналду уничтожала францию . И если бы его не заменили то Португалия проиграла бы
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:00
А на Евро 2016 Португалия разве играла?
Да они стали чемпионами, но скорее всего их протащили, а в финале Франция просто опозорилась. Скорее всего их и тащили организаторы для лёгкой победы над "грозным" соперником с именем.
Португалия по игре была одна из худших команд турнира.
Как они выиграли, только загадка.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:58
Сильный ход ГТ, португальцы пройдут легко Марокко!!!)
А КриРо выпустят на 85 мин под премию и добить Марокко.) Он забьёт сегодня на 91 мин и сорвет овации. А Амурец и Шиша посвятят опусы и стихи Роналду!!!)🤣⚽️🍒
monah-10
monah-10 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:52
Я же и сказал сравнение не то, но сам факт остается фактом. В принципе, но мы это не знаем и не узнаем, а если бы его вообще на том Евро не было, может как есть так и осталось бы, Португалия чемпион евро, а Рон мимо, но здесь и сейчас он не только пятое колесо, но шестое, седьмое и далее по списку.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:42
На евро португалия только в финале играла?
monah-10
monah-10
вчера в 18:26
Португалия и ЧЕ выиграла в финале без него, да это конечно не сравнение, каким Рон был тогда и сейчас, но факт есть факт, без него в составе они стали ЧЕ.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 18:25
Уже несколько сезонов Роналду слабую игру показывает, так что на скамейке ему сейчас самое место.
salleeh
salleeh
вчера в 17:35
Рон сказал что будет болеть за сборную Марокко….)))
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
Там вроде инфа пошла, что он переходит в сборную Франции)
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 16:50
Ждём комментариев уродских сестёр о том, что Роналду просто отдыхает и даёт возможность поиграть другим
Estiva
Estiva
вчера в 16:46
Будем откровенны: когда Роналду вышел на поле, игра Португалии теряет в разнообразии и становится слабее.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:45
Думаю выйдет в старте... Если что - заменят...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:25
Ну не в основе же выходить этому старику. Он слишком медленный стал давно. Очень много брака, отсутствия полезных действий, обводок, толковых пасов ноль. Рамуш идеально вышел вместо него, и с Марокко он должен выходить.
И в сборной лавочником стал!
z4e5dymk3uyx
z4e5dymk3uyx
вчера в 16:17
Там ему самое место.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 16:12
Если команда без Роналдо играет лучше,чем с Роналдо,какого его должны ставить в состав?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:04
Посмотрим чем всё это закончится....
Но осадочек есть....
DXTK
DXTK
вчера в 15:55
Сантуша просто задолбал баласт со своим нытьем и бесполезностью на поле, решил что его команда должна играть в футбол, как в матче со Швейцарией, а не потыкать капризам престарелого нарцисса.
Илья85
Илья85
вчера в 15:38
Шо,опять ?)😊
металлург
металлург
вчера в 15:30
Опять будет чилить. Просто Сантуш сказал:"Рон будешь моим заместителем, гонять по бровке и подгонять молодняк"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:28
Значит выйдет во втором тайме.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:05
Он не сбежит со стадиона с заплаканным лицом, что его не взяли в основу? Гыгыгы
vinyardrip
vinyardrip ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:53
Не помню сетку, но при таком раскладе бразильцы 10500 победят. Не выдающаяся команда, но интересно было бы посмотреть с Англией либо Францией
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:46
Ну можно поздравить португальцев с возобладанием здравого смысла! При всём уважении к Роналду.
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