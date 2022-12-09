Роналду останется в запасе на матч 1/4 финала ЧМ против сборной Марокко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в запасе в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Марокко.
По данным источника, КриРо начнёт встречу на скамейке запасных, как и в игре 1/8 финала против сборной Швейцарии.
Вместо Роналду в старте также выйдет Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик в ворота Швейцарии.
В отличии от бездаря,который мазал пенки с Чили на КА, рыдал и уходил из сборной, Роналду дотащил до финала и выиграл ЧЕ. В финале его травмировали, но отсутствие гола не мешает стать чемпионом.Роналду на Евро 2016 / 4 по статистике г+п 3-2.
Итого: хейтеры отправляются в ванную с правой рукой,Роналду берет Евро,ЛЧ-16 голов, и к миллиардам домой. Приятного чтения)
В отличии от бездаря,который мазал пенки с Чили на КА, рыдал и уходил из сборной, Роналду дотащил до финала и выиграл ЧЕ. В финале его травмировали, но отсутствие гола не мешает стать чемпионом.Роналду на Евро 2016 / 4 по статистике г+п 3-2.
Итого: хейтеры отправляются в ванную с правой рукой,Роналду берет Евро,ЛЧ-16 голов, и к миллиардам домой. Приятного чтения)
Пересмотрите Евро 2016 и тогда поймёте о чём речь.
До финала их протащили, а там их ждала команда мечты и как вы думаете они сыграли если на поле был бы Роналду?
Тот финал Португалия больше выстояла, а в нужный момент Эдер забил вот и всё.
Португалия сыграла командой, чем осложнила жизнь звёздной и домашней Франции.
Будь Роналду в игре, то он требовал бы, что бы играли только на него, чем он облегчил бы жизнь французам. И скорее всего Франция была бы чемпионам, а не португальцы.
Вот вам и ответ на вопрос нужен ли Роналду в сборной, особенно сейчас когда он немощен.
Пересмотрите Евро 2016 и тогда поймёте о чём речь.
До финала их протащили, а там их ждала команда мечты и как вы думаете они сыграли если на поле был бы Роналду?
Тот финал Португалия больше выстояла, а в нужный момент Эдер забил вот и всё.
Португалия сыграла командой, чем осложнила жизнь звёздной и домашней Франции.
Будь Роналду в игре, то он требовал бы, что бы играли только на него, чем он облегчил бы жизнь французам. И скорее всего Франция была бы чемпионам, а не португальцы.
Вот вам и ответ на вопрос нужен ли Роналду в сборной, особенно сейчас когда он немощен.
Да они стали чемпионами, но скорее всего их протащили, а в финале Франция просто опозорилась. Скорее всего их и тащили организаторы для лёгкой победы над "грозным" соперником с именем.
Португалия по игре была одна из худших команд турнира.
Как они выиграли, только загадка.
Да они стали чемпионами, но скорее всего их протащили, а в финале Франция просто опозорилась. Скорее всего их и тащили организаторы для лёгкой победы над "грозным" соперником с именем.
Португалия по игре была одна из худших команд турнира.
Как они выиграли, только загадка.
А КриРо выпустят на 85 мин под премию и добить Марокко.) Он забьёт сегодня на 91 мин и сорвет овации. А Амурец и Шиша посвятят опусы и стихи Роналду!!!)🤣⚽️🍒
А КриРо выпустят на 85 мин под премию и добить Марокко.) Он забьёт сегодня на 91 мин и сорвет овации. А Амурец и Шиша посвятят опусы и стихи Роналду!!!)🤣⚽️🍒
И в сборной лавочником стал!
И в сборной лавочником стал!
Но осадочек есть....
Но осадочек есть....