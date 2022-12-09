Роналду останется в запасе на матч 1/4 финала ЧМ против сборной Марокко

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вчера, 12:57

Нападающий сборной Португалии останется в запасе в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Марокко.

По данным источника, КриРо начнёт встречу на скамейке запасных, как и в игре 1/8 финала против сборной Швейцарии.

Вместо Роналду в старте также выйдет , который оформил хет-трик в ворота Швейцарии.