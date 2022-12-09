Саутгейт игнорирует Трента, ван Гал – де Лигта. Игроки могут стать лидерами сборных, но сидят на скамейке

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вчера, 16:01

Мало доверия.

Статус топа и мировое имя не всегда дает гарантии, что в сборной ты будешь выходить в старте. Игроки, о которых пойдет речь ниже, не стали ключевыми звеньями в цепи своих национальных команд, которые добрались до четвертьфинала чемпионата мира 2022.

Один из главных вопросов – почему по крупицам игровое время в Катаре собирает один из лучших центральных защитников Нидерландов? У Матийса был всего один матч в стартовом составе на мировом первенстве – в первом туре против Сенегала. Он вышел в стройке с Натаном Аке и Вирджилом ван Дейком.

Притом был хорош в поддержке атаки, вовремя возвращался в свою штрафную, выиграл 5 верховых единоборств, сделал 3 выноса и явных провалов не допустил.

Однако в двух последующих матчах де Лигт так и не вышел на поле, а против США появился лишь в добавленное ко второму тайму время – на минуту.

Сам футболист недовольство сдерживает:

Честно говоря, это не так уж и расстраивает. Каждый футболист хочет играть, но мы – это команда из 26 игроков. Честно говоря, я сыграл больше, чем ожидал. Я думал, что не проведу на поле ни минуты. У меня нет проблем со здоровьем. Возможно, тренер не видит меня в составе, я согласен с этим. Я этого ожидал. Я знаю свою роль в команде и усердно тренируюсь каждый день, чтобы стать её важной частью.

Проблема и в том, что в первом матче Матийс получил желтую карточку, — из-за риска потерять игрока на последующую встречу, на 1/4 и 1/2 финала его вряд ли выпустят.

А вот аргентинский нападающий не отыграл на ЧМ -2022 ни минуты. Отчасти это можно списать на то, что Пауло получил травму четырехглавой мышцы бедра осенью, а восстановиться смог незадолго до старта турнира.

Мировое первенство не то соревнование, на котором есть время набрать форму, поэтому в старте логично выходят те, кто лучше готов.

Второй вариант – Лионель Скалони не придумал, как совместить на поле Пауло и Месси. Наставник аргентинцев выстроил в команде такой футбол, который максимально удобен для ее главной звезды. МакАлистер освобождает для него необходимые зоны, основную работу выполняют полузащитники, а Лео остается получать мяч в удобных для себя позициях и по ситуации опускаться ниже – на этот случай в атаке все равно остаются скоростные Ди Мария и Мартинес.

Дибала же такой футболист, под которого тоже надо выстраивать систему. Он отлично смотрится в роли «десятки», но аргентинцы такие расстановки не используют. Наставник решил не обременять себя дополнительной головной болью, пока основной метод работает. И задействовать форварда Скалони, судя по всему, не планирует.

Отчасти это логично – в сборной Бразилии крайне высокая конкуренция. Тите отошел от сложившейся связки Фред-Каземиро в центре, начал ставить в тройку с ними Лукаса Пакета, а при здоровом Неймаре выпускать его на позицию десятки, пока в опорной остаются Каземиро и Лукас.

Ни в первом, ни во втором сценарии для опорника «Ливерпуля» не остается места на поле. При Неймаре в старте на скамейке остается Фред, он выходит по ходу встречи, еще есть Бруно.

К этапу четвертьфинальных матчей Фабиньо провел один полный матч – в заключительном туре против Камеруна, но тогда на поле вышел дублирующий состав. «Пентакампеоны» уступили, хотя по классике больше владели мячом. 29-летний футболист уверенно действовал в отборе, игра выстраивалась через него. При этом Фабиньо взял на себя большой объем работы с мячом в центральной зоне.

Вряд ли Тите вдруг решит довериться хавбеку, которого не выпускал ранее – даже наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп таким обращением с опорником мерсисайдцев не очень доволен.

С латералем «Ливерпуля» в сборной Англии похожая ситуация – Саутгейт больше доверяет Кайлу Уокеру или Кирану Триппьеру.

Трент уже сложился как футболист, в недостатке опыта его не упрекнешь. В 2019 году Саутгейт говорил, что дорога к месту в основе сборной должна проходиться планомерно:

Мы не хотим вскружить ему голову и не собираемся торопить события, но мы точно видим его игроком, которому планируем дать больше шансов. Это как в клубе: если не проложишь дорожку, то не сможешь внедрить игрока в состав.



Но это больше похоже на оправдания – в дальнейшем подтверждения его слова не нашли.

Объяснение тут лежит на поверхности – дело в манере игры Трента и принципах главного тренера «трех львов». Менеджер предпочитает более прагматичную игру – такому стилю отвечают Люк Шоу (выходит слева) и Триппьер/Уокер. Сборная Англии попросту действует более осторожно, чем «Ливерпуль». И ТАА как адепт идей Клоппа не может показывать своего максимума в национальной команде – в «трех львах» нет такой гибкости, которую мерсисайдцы имеют за счет взаимодействия вингера, восьмерки и крайнего защитника. Да и рисковать Саутгейт не любит.

У сборной достаточно игроков на правый фланг обороны, чтобы Гарет мог себе позволить игнорировать Трента. Но пока национальная команда не использует свой максимум, вряд ли можно рассчитывать на медали в крупных турнирах (да и недовольных достаточно). В четвертьфинале англичанам предстоит встретиться с действующим чемпионом мира – Францией. Учитывая принципы Саутгейта, на появление Александера-Арнольда в таком статусном матче не стоит рассчитывать.