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Роналду второй матч подряд останется в запасе сборной Португалии

сегодня, 16:55
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗакончился 1-й тайм

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

Нападающий вторую игру подряд начнёт на скамейке запасных. В игре со Швейцарией в 1/8 финала (6:1) футболист появился на поле на 74-й минуте.

Встреча Марокко — Португалия пройдёт сегодня. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:46
1. ИБРА уже год как не играет
2. Ни один из них не играет на таком уровне на протяжении 18 лет (точка отсчета крутой игры Рона - евро 2004)
3. Слишком подозрительно что за 3 месяца футболист так сильно сдал. Скорее всего депрессия очень сильная и это видно по тому как он просто двигается на поле или же просто полная потеря к футболу.
4. МЮ с момента ухода САФа ничего не выиграл. Ах да, именно он вытащил за уши МЮ из группы ЛЧ в прошлом сезоне и помог попасть в еврокубки.
5. Смотри правде в глаза и посмотри что с Юве сейчас. Ничего не поменялось. Рон ушёл , а игры нет. Влахович просто его удачно заменил.
6. За сборную тебе лучше молчать: 118 голов за сборную+порвал Боснию в стыках+помог выйти из группы на евро 2016 и на ЧМ 2018.

Ты целляешься к нелепым фактам.
Если Сантуш знает тайну Роналду , то он вооьще не должен был брать его на турнир. У него пока чердак течёт и он где то в своих мыслях. Ему в просто психолог нужен. Хороший психолог.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 18:28
На скамейке комфортнее ему))
rhskmz
rhskmz
сегодня в 18:26
Ну теперь начнет рассказывать почему Португалия проиграла ...
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 18:20
Балласт просто понял, что эта сборная очень сильна и можно примазаться к её успеху, ничего при этом не сделав полезного для команды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:14
Рон не гном и не карлик, он нормально относится к любому действию тренера в интересах сборной.
feris1
feris1
сегодня в 18:01
Я вчера видел как гном валялся и выпрашивал жёлтые карточки)
Да забил с левого пеналя.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ FERIS (раскрыть)
сегодня в 18:00
Вы же другое тут орали, что балласт покажет результаты лучше чем гном, в индивидуальном плане. А в итоге кое-как один гол с пенальти, ноль голевых пасов. А теперь сразу переключились, что команда важнее и балласт понимает, что он не тянет, всё на благо сборной.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:59
Им?
Верг
Верг
сегодня в 17:58
Это чтобы с бадром пошушукаться
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:57
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 17:50
    Если это надо для общего результата команды.
    Я уверен Рон это понимает,а хейтеры и персофаны аргентинского симулянта пусть изойдут желчью)
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 17:49, ред.
    Грёзы любого поклонника таланта Роналду:
    "Встреча подходит к концу. Марокко ведёт 1:0(закатили естественно случайный гол) и вот выпускают Роналду... Он через минуту сравнивает счёт и пару минут спустя забивает победный! Трибуны в истерике, у тренера шок, партнёры душат в объятиях звезду и извиняясь плачут. Занавес.
    Elliada
    Elliada ответ FERIS (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 17:49
    Может и не лучший, но вклад в победу сделал. А как балласт помог Португалии???
    Elliada
    Elliada ответ kindpennywise (раскрыть)
    сегодня в 17:42
    Это значит, он давно сдулся. Дело не в возрасте. Посмотри на Пепе, Модрича, Ибрагимовича, Дани Алвеса и других. Они старше, но гораздо активнее и полезнее. Мало того, что от него пользы нет, так еще топит команды. Сравни Ювентус и МЮ до его прихода и после. Они были в шаге от трофеев, а сейчас очень далеко. Теперь сборную топит. Без него выиграли стыковые матчи ЧМ, не помог в ЛН и сейчас без него вышли в 1/4, а могут и в 1/2.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
    сегодня в 17:37
    Да не за что!
    У ЛГБТ сообщества двойной удар, Месси с Аргентиной вышел в полуфинал и гей-нарцисс в запасе даже со сборной Марокко.
    Тяжко им сейчас.
    gw9ed98e9dke
    gw9ed98e9dke
    сегодня в 17:37
    Больше удивляет отсутствие Леау в основе, чем КР.
    kindpennywise
    kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 17:36
    Обоснуй слова - ДАВНО СДАЛ.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 17:35
    Достанется ему, если вдруг..).
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 17:33
    Без Гешы на поле - никто не давит на игроков, никто не машет руками : давай, навешивай на меня... Португалия без напомаженного- целостный коллектив... Так было и в МЮ... Браво, Сантуш!..
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:30
    тренер - мужик серьёзный !
    Elliada
    Elliada ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
    сегодня в 17:30
    Без Месси Аргентина из группы не вышла бы и дома уже сидели бы. А как выступает Португалия с балластом мы знаем. ЧМ 2018 - 1/8 финала, ЧМ 2014 - из группы не вышли, ЧМ 2010 - 1/8 финала. ЧМ 2006 дошли до полуфинала только потому, что балласт не играл в 1/8 из-за травмы и в 1/4 подлым поступком удалил Руни. А сейчас без него в полуфинал выйдут
    shur
    shur
    сегодня в 17:29
    ...как в самых крутых боевиках, главный герой появляется в середине фильма ...!!!
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 17:28, ред.
    Паника была бы у поклонников Португалии если Роналду был в старте на игру с Марокко.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 17:27
    Сейчас не выпускают зато в полуфинале выпустят в старте🤦
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    сегодня в 17:26
    Большой + для португальской сборной!
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 17:24
    Спасибо за инфу.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 17:22
      Тарас Б 1
      Тарас Б 1
      сегодня в 17:21
      Попробуй так гнома посади. Уйдет из сборной со слезами.
      Elliada
      Elliada ответ Мантефильный (раскрыть)
      сегодня в 17:10
      Резко? Он давно сдал.
      Мантефильный
      Мантефильный
      сегодня в 17:09
      Пока нужно посидеть, ибо матч важный! Вообще он очень резко сдал, Пепе полезнее, кто бы мог подумать.
      Гость
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