Роналду второй матч подряд останется в запасе сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.
Нападающий вторую игру подряд начнёт на скамейке запасных. В игре со Швейцарией в 1/8 финала (6:1) футболист появился на поле на 74-й минуте.
Встреча Марокко — Португалия пройдёт сегодня. Начало — в 18:00 по московскому времени.
2. Ни один из них не играет на таком уровне на протяжении 18 лет (точка отсчета крутой игры Рона - евро 2004)
3. Слишком подозрительно что за 3 месяца футболист так сильно сдал. Скорее всего депрессия очень сильная и это видно по тому как он просто двигается на поле или же просто полная потеря к футболу.
4. МЮ с момента ухода САФа ничего не выиграл. Ах да, именно он вытащил за уши МЮ из группы ЛЧ в прошлом сезоне и помог попасть в еврокубки.
5. Смотри правде в глаза и посмотри что с Юве сейчас. Ничего не поменялось. Рон ушёл , а игры нет. Влахович просто его удачно заменил.
6. За сборную тебе лучше молчать: 118 голов за сборную+порвал Боснию в стыках+помог выйти из группы на евро 2016 и на ЧМ 2018.
Ты целляешься к нелепым фактам.
Если Сантуш знает тайну Роналду , то он вооьще не должен был брать его на турнир. У него пока чердак течёт и он где то в своих мыслях. Ему в просто психолог нужен. Хороший психолог.
2. Ни один из них не играет на таком уровне на протяжении 18 лет (точка отсчета крутой игры Рона - евро 2004)
3. Слишком подозрительно что за 3 месяца футболист так сильно сдал. Скорее всего депрессия очень сильная и это видно по тому как он просто двигается на поле или же просто полная потеря к футболу.
4. МЮ с момента ухода САФа ничего не выиграл. Ах да, именно он вытащил за уши МЮ из группы ЛЧ в прошлом сезоне и помог попасть в еврокубки.
5. Смотри правде в глаза и посмотри что с Юве сейчас. Ничего не поменялось. Рон ушёл , а игры нет. Влахович просто его удачно заменил.
6. За сборную тебе лучше молчать: 118 голов за сборную+порвал Боснию в стыках+помог выйти из группы на евро 2016 и на ЧМ 2018.
Ты целляешься к нелепым фактам.
Если Сантуш знает тайну Роналду , то он вооьще не должен был брать его на турнир. У него пока чердак течёт и он где то в своих мыслях. Ему в просто психолог нужен. Хороший психолог.