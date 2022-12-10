Роналду второй матч подряд останется в запасе сборной Португалии

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сегодня, 16:55

Капитан сборной Португалии не попал в стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ -2022 с Марокко.

Нападающий вторую игру подряд начнёт на скамейке запасных. В игре со Швейцарией в 1/8 финала (6:1) футболист появился на поле на 74-й минуте.

Встреча Марокко — Португалия пройдёт сегодня. Начало — в 18:00 по московскому времени.