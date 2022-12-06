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Роналду не попал в основу Португалии на крупном турнире впервые с 2008-го

вчера, 20:47
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Нападающий Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Роналду не попал в стартовый состав португальцев на крупном турнире впервые с 2008 года (также в матче против Швейцарии).

До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
вчера в 21:48
Пора заканчивать и переходить в пляжный..
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:43
Очередные санкции) Хорошо хоть это в футболе.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 21:41
Они желали проигрыш португалам в финале евро 2016)
Что тут удивляться. Для них важна только статистика их идола) впрочем, как и для самого Роналду
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 21:40
Роналду 3 финала,обуза 5 финалов и 1 победа,проклятие сборной.
Dosiaa
Dosiaa ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:38
Ну я хотел как можно мягче написать, могу обидеть пользователей)) но, всё таки лучше иметь такого игрока в запасе чем против. если пойдёт игра унего, то возможно может зарешеть и мы это знаем, но если пойдёт)
Elliada
Elliada
вчера в 21:37
Пирс Морган пошел в канцтовары за бумагой, сестра балласта пошла гуглить кто такой Сантуш
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:35
    memphis
    memphis
    вчера в 21:35
    Что и теперь не балласт? Джокер?)))
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:35
    Наконец-то! Давно пора!
    K Z
    K Z
    вчера в 21:34
    Гнать надо в шею эту зарвавшуюся звезду. Одни понты. Тьфу на него! Без него и воздух как то в команде чище.
    cska1948
    cska1948 ответ Dosiaa (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Роналду уже не лидер, а чемодан без ручки для португальцев. Похоже, на этот раз тренерский штаб Португалии решил сыграть на победу, а не в угоду Рону.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Мне плевать на Португалию, я смотрю ЧМ ради чуда, я полюбил футбол из-за ЧМ, я видел чудо Баджо, чудо Роналдо, чудо Роналду, чудо Иньесты, чудо Мюллера, чудо Форлана и Суареса.
    Я хочу чуда, и уж точно я его не жду от Бруну или карлика из МС.
    Чудо на скамейке, и я не тороплюсь
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 21:32
    Роналду пенальти забил +3 с Ганой. Мосся забил -3 от С.Аравии.
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF ответ Lewa2708 (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Чтобы все увидели кем заменили Роналду.Мне тоже интересно кто у них второй цн.
    Dosiaa
    Dosiaa
    вчера в 21:30
    Возможно это будет верным решением, да и нам интересно что предложит Португалия без своего лидера. Ну а если что, можно выпустить к минуте 60-70.
    Lewa2708
    Lewa2708 ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Чтобы потом многие кричали о том, что это потому что КР не выпустили?)
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:30
    За кого? За победу Португалии или желаешь им проигрыша из-за балласта?
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:29
    Тут уж Сантуш просто включил голову). Матч на вылет, Щвейцария не подарок, а в 1/4 хочется, аж до крику!)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:29
    Мужественное, но необходимое решение главного тренера. По причине отсутствия Роналду сб. Португалии выиграет у швейцарцев.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Месси атакующий полузащитник, и это тот игрок из-за ошибок которого австралийцы почти вернулись в игру и могли выводить игру в добавленное время.
    Скалони больно от его присутствия, но выбирать не ему, не он главный в этом бесславном коллективе
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 21:24
    Короче за его капризы швыряют все его: Тен Хааг, МЮ, болельщики МЮ, болельщики Португалии, Тренер сборной. Еще ФИФА по делу не признали пенальти, Все рушится для Капризного.))
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:23
    Месси нападающий, он свое дело сделал - забил гол. А балласт получил по заслугам. Сантуш заменил его, чтобы он отдохнул перед 1/8. Но глупый балласт не оценил такой поступок и начал кричать на тренера, вот и присел на лавку. Такое уже было. Остается ждать, когда балласт даст очередное интервью. Все поклонники балласта болеют за проигрыш Португалии, не хотят признавать, что без него лучше.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Сантуш видел пример Аргентины, когда из-за жадности одержимого трофеем карлика команда чуть не вылетела от кенгуру
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:17
    Сантуш знает, что делает, полностью ему доверяю. Роналду ростит волосы к полуфиналу
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 21:13
    Роналду 3 финала 2 победы, бездарь 5 финалов 4 проигрыша.’
    Tostao
    Tostao
    вчера в 21:12
    Тренер не враг себе, поэтому Рона нет. Игра становится более разносторонней и сбалансированное. Тем более соперник наверняка строил тактику с учётом Роналду, когда все играют на него.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:08
    По пути Дзюбы пойдет, хотя для Артемона, это будет звучать, как лесть).
    Какое унижение для Нарцисса!..
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 21:06
    В жизни все бывает в первый раз)
    Может принести пользу во втором выйдя на замена, типа джокер
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 21:05
    Видимо тренер Португалии очень хочет в 1/4
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:59
    Наконец кто-то дал окорот нарциссу.
    Гость
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