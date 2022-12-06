Роналду не попал в основу Португалии на крупном турнире впервые с 2008-го

Нападающий Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.
Роналду не попал в стартовый состав португальцев на крупном турнире впервые с 2008 года (также в матче против Швейцарии).
До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.
Что тут удивляться. Для них важна только статистика их идола) впрочем, как и для самого Роналду
Что тут удивляться. Для них важна только статистика их идола) впрочем, как и для самого Роналду
Я хочу чуда, и уж точно я его не жду от Бруну или карлика из МС.
Чудо на скамейке, и я не тороплюсь
Я хочу чуда, и уж точно я его не жду от Бруну или карлика из МС.
Чудо на скамейке, и я не тороплюсь
Скалони больно от его присутствия, но выбирать не ему, не он главный в этом бесславном коллективе
Скалони больно от его присутствия, но выбирать не ему, не он главный в этом бесславном коллективе
Какое унижение для Нарцисса!..
Какое унижение для Нарцисса!..
Может принести пользу во втором выйдя на замена, типа джокер
Может принести пользу во втором выйдя на замена, типа джокер