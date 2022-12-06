Роналду не попал в основу Португалии на крупном турнире впервые с 2008-го

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вчера, 20:47

Нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Роналду не попал в стартовый состав португальцев на крупном турнире впервые с 2008 года (также в матче против Швейцарии).