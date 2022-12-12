Роналдо высказал своё мнение о Неймаре после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Бразилии поделился своим мнением о нападающем национальной команды .

Неймар расстроен из-за вылета команды. Это нормально, что он испытывает такое чувство. Я уверен, что он станет сильнее и продолжит играть за сборную. Он еще молод, ему всего чуть меньше 31 года. Верю, что он сыграет на следующем чемпионате мира. Неймар очень важен для нас.