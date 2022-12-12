Роналдо высказал своё мнение о Неймаре после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился своим мнением о нападающем национальной команды Неймаре.
Неймар расстроен из-за вылета команды. Это нормально, что он испытывает такое чувство. Я уверен, что он станет сильнее и продолжит играть за сборную. Он еще молод, ему всего чуть меньше 31 года. Верю, что он сыграет на следующем чемпионате мира. Неймар очень важен для нас.
Непонятно что тут местным эстетам не нравится в его игре.
В сборной, вместе с Ришарлисоном, они были лучшие у селесао на мундиале.
Непонятно что тут местным эстетам не нравится в его игре.
В сборной, вместе с Ришарлисоном, они были лучшие у селесао на мундиале.