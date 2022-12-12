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Роналдо высказал своё мнение о Неймаре после вылета Бразилии с ЧМ-2022

сегодня, 18:58

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился своим мнением о нападающем национальной команды Неймаре.

Неймар расстроен из-за вылета команды. Это нормально, что он испытывает такое чувство. Я уверен, что он станет сильнее и продолжит играть за сборную. Он еще молод, ему всего чуть меньше 31 года. Верю, что он сыграет на следующем чемпионате мира. Неймар очень важен для нас.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:22
По футбольным меркам уже и не так молод,а счастья всё нет и нет. Оно,казалось,было близко,но снова обмаралась киска.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:19
Комбинация с голом в матче с Хорватией, и само исполнение Неймара, было на высоте.
Непонятно что тут местным эстетам не нравится в его игре.
В сборной, вместе с Ришарлисоном, они были лучшие у селесао на мундиале.
INGUSH
INGUSH
сегодня в 22:08
Мда.. Уже за 30 Неймару.. Как же время быстро лелит..
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 20:59
Бразильцы забыли, что футбол командная игра, если ты им напомнишь, то может и выиграют следующий
Георг Шеп
Георг Шеп
сегодня в 20:40
Бразильцы - не мужчины. Плаксивый сброд кичащейся своей псевдотехникой и от проигрышей ревущие как белуги. Противно.
Semen Nemov
Semen Nemov
сегодня в 20:21
Симулянт настолько важен и лидер,что об076ся пенку бить. Ножки задрожали, как у 18 летнего салаги
kindpennywise
kindpennywise ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 20:09
Кто был лучший в матче с хорватами ? Кто был лучший в финале ЛЧ 2020?
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:53
Сам Роналдо среди звёзд как Роналдиньё , Ривалдо, Роберто Карлос, Ривалдо играл как золотой мальчик. Роналдо все давали хорошие передачи чтобы он забыл гол. А Неймар один не может тащит весь состав. Неймар забыл свой гол. Остальные команды Бразилии как бревно
Namuri
Namuri
сегодня в 19:35
Он выиграет в 2026-ом
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 19:19
На поле он лидер в сборной однозначно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:08
Предположу, что великий Роналдо подкалывает девочку плаксу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:00
Неймар техничен, но он не лидер,команду потянуть за собой не может
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