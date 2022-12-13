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«Челси» предлагал за форварда «Милана» 70 млн евро

сегодня, 05:15

«Милан» не спешит продавать нападающего Рафаэла Леау.

Утверждается, что миланцы отклонили предложение «Челси» в размере 70 млн евро. Итальянцы оценивают своего игрока в 150 млн.

Действующий контракт Леау с «россонери» действует до лета 2024 года.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:23
Корову свою не продам никому,
Такая скотина нужна самому! 😂🤣😂
rhskmz
rhskmz
сегодня в 06:21
Он и половины не стоит !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:32
Милану самому мог пригодится
Гость
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