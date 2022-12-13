«Челси» предлагал за форварда «Милана» 70 млн евро

«Милан» не спешит продавать нападающего Рафаэла Леау.
Утверждается, что миланцы отклонили предложение «Челси» в размере 70 млн евро. Итальянцы оценивают своего игрока в 150 млн.
Действующий контракт Леау с «россонери» действует до лета 2024 года.
«Милан» не спешит продавать нападающего Рафаэла Леау.
Утверждается, что миланцы отклонили предложение «Челси» в размере 70 млн евро. Итальянцы оценивают своего игрока в 150 млн.
Действующий контракт Леау с «россонери» действует до лета 2024 года.
Такая скотина нужна самому! 😂🤣😂
Такая скотина нужна самому! 😂🤣😂