«Челси» предлагал за форварда «Милана» 70 млн евро

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сегодня, 05:15

«Милан» не спешит продавать нападающего .

Утверждается, что миланцы отклонили предложение «Челси» в размере 70 млн евро. Итальянцы оценивают своего игрока в 150 млн.

Действующий контракт Леау с «россонери» действует до лета 2024 года.