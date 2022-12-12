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Директор «Лейпцига»: «200 млн евро за 2 сезона для Роналду — абсурд»

вчера, 22:43

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберл высказался о том, что нападающий Криштиану Роналду может получать крупную заработную в Саудовской Аравии.

Когда я вижу, что говорят о 200 миллионах евро за два сезона за Криштиану Роналду, я думаю, что это абсурд. Это вещи из другого мира. Без сомнения, это отталкивает людей от футбола.

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Все комментарии
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 01:04
Давайте вспомним, к примеру, как шли на футбол, когда приехали Это О и Роберто Карлос в Россию? Такой примерно эффект. и Кри в Оаэ пусть даже на закате карьеры но это будет историческим событием для ОАЭ.
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:52
В их климатических условиях это не практично, да и местным традициям не соответствует
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:44
Ну к примеру в арабском мире. мусульманскому миру)
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:43
Кому нужны футболки какой-то саудовской команды даже с фамилией Роналду?
протон
протон
сегодня в 00:19
> 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы.
Ну будем честны - абы кому 200 миллионов не предложат.

Со спортивной точки зрения - это очень много, но почему все забывают маркетинговую составляющую - рекламные контракты, продажи футболок и тд? А сколько там доходом от рекламы? 10, 20 или 60%?

И да - думаю в РБ Лейпциг Криштиану согласится за гораздо меньшие деньги
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:51
Ну он едет уже не на высшие спортивные соревнования, а а развлекать арабскую публику, поднимать известность и престиж местного чеспионата, к тому же это войдет в историю, да и от рекламы доходы в любом случае будут высокие, он внешностью еще долго будет торговать, как бэкхэм
А завидовать плохо и стоит это ровно столько, сколько готовы.заплатить
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:00
Зависть – плохое чувство.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:53
От футбола отталкивает то что Месси якобы является претендентом на ЗМ после левых пенальти и побед над Кенгуру и Польшей
Гость
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