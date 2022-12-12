Директор «Лейпцига»: «200 млн евро за 2 сезона для Роналду — абсурд»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберл высказался о том, что нападающий может получать крупную заработную в Саудовской Аравии.

Когда я вижу, что говорят о 200 миллионах евро за два сезона за Криштиану Роналду, я думаю, что это абсурд. Это вещи из другого мира. Без сомнения, это отталкивает людей от футбола.