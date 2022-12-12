Директор «Лейпцига»: «200 млн евро за 2 сезона для Роналду — абсурд»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберл высказался о том, что нападающий Криштиану Роналду может получать крупную заработную в Саудовской Аравии.
Когда я вижу, что говорят о 200 миллионах евро за два сезона за Криштиану Роналду, я думаю, что это абсурд. Это вещи из другого мира. Без сомнения, это отталкивает людей от футбола.
Ну будем честны - абы кому 200 миллионов не предложат.
Со спортивной точки зрения - это очень много, но почему все забывают маркетинговую составляющую - рекламные контракты, продажи футболок и тд? А сколько там доходом от рекламы? 10, 20 или 60%?
И да - думаю в РБ Лейпциг Криштиану согласится за гораздо меньшие деньги
Ну будем честны - абы кому 200 миллионов не предложат.
Со спортивной точки зрения - это очень много, но почему все забывают маркетинговую составляющую - рекламные контракты, продажи футболок и тд? А сколько там доходом от рекламы? 10, 20 или 60%?
И да - думаю в РБ Лейпциг Криштиану согласится за гораздо меньшие деньги
А завидовать плохо и стоит это ровно столько, сколько готовы.заплатить
А завидовать плохо и стоит это ровно столько, сколько готовы.заплатить