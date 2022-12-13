Бывший футболист ЦСКА назвал предательством уход Марио Фернандеса

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал переход бывшего защитника «красно-синих» Марио Фернандеса в бразильский «Интернасьонал».
Я сразу же сказал, что он уедет к себе домой в Бразилию и там возобновит карьеру. Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмёт и вернётся в Москву. Все говорили: «Ой, сейчас Марио вернётся и как заиграет у нас». Конечно! Хочу теперь задать вопрос этим людям: «Ну, как вам Марио теперь?» Считаете ли вы его теперь преданным ЦСКА? Это предательство!
Он же называл ЦСКА семьёй… Преданные клубу люди так себя не ведут. Так нельзя поступать с ЦСКА. Мне теперь интересно мнение людей, которые были уверены, что Марио вернётся только в ЦСКА.