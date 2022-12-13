Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеБразилия. Серия А 2022

Бывший футболист ЦСКА назвал предательством уход Марио Фернандеса

вчера, 23:30

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал переход бывшего защитника «красно-синих» Марио Фернандеса в бразильский «Интернасьонал».

Я сразу же сказал, что он уедет к себе домой в Бразилию и там возобновит карьеру. Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмёт и вернётся в Москву. Все говорили: «Ой, сейчас Марио вернётся и как заиграет у нас». Конечно! Хочу теперь задать вопрос этим людям: «Ну, как вам Марио теперь?» Считаете ли вы его теперь преданным ЦСКА? Это предательство!

Он же называл ЦСКА семьёй… Преданные клубу люди так себя не ведут. Так нельзя поступать с ЦСКА. Мне теперь интересно мнение людей, которые были уверены, что Марио вернётся только в ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черданцев — о пенальти в ворота Хорватии: «Бред просто какой-то»
Вчера, 23:22
Широков: «Возможно, Марио Фернандесу деньги больше не нужны»
Вчера, 21:56
Аршавин: «Для меня Месси — лучший игрок, футбол стал намного сложнее»
Вчера, 21:18
Канчельскис: «Мбаппе — лучший футболист ЧМ-2022 сейчас»
Вчера, 21:14
Семшов: «Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал»
Вчера, 21:13
Агент Малкома и Клаудиньо: «Ребята хотят принести „Зениту“ вторую звезду»
Вчера, 20:41
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:11
Просто Хонду вспомнил наверно Марио. И сделал ход конем).
протон
протон
сегодня в 00:00
Только очень наивные люди могли быть уверены, что Марио вернется в ЦСКА и вернется быстро в тех обстоятельствах, которые есть. Марио заслужил право, а ЦСКА заслуживает большое уважение, что принимает этот выбор Марио сегодня.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:42
Я считал Кузнецова поумнее. Марио человек семейный и лстался в Бразилии только по согласию ЦСКА. Не было бы согласия, он бы приехал. Но Гинер не мог отказать человеку, который верой и правдой отпахал в ЦСКА 10 лет. Так, чтр Дима уймись и не позорься
Futurista
Futurista
вчера в 23:34
Всё так и есть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 