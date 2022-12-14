Судья Федотов: «В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти»

Российский арбитр считает, что в ворота сборной Франции нужно было назначить пенальти в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ -2022 с Марокко.

В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти. Француз неаккуратно обработал мяч и врезался в Буфаля, которому ни за что ещё и карточку показали. Это фол по неосторожности – 11-метровый плюс без показа жёлтой карточки. Как судья мог объяснить это коллегам по VAR – я не знаю. Момент просто очевиднейший. Но это просто политика. Им не нужна сборная Марокко в финале.