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Судья Федотов: «В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти»

вчера, 23:28
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что в ворота сборной Франции нужно было назначить пенальти в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко.

В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти. Француз неаккуратно обработал мяч и врезался в Буфаля, которому ни за что ещё и карточку показали. Это фол по неосторожности – 11-метровый плюс без показа жёлтой карточки. Как судья мог объяснить это коллегам по VAR – я не знаю. Момент просто очевиднейший. Но это просто политика. Им не нужна сборная Марокко в финале.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:08
… кажется французам слегка помогли…(((
нехорошо всё это…
протон
протон
сегодня в 00:28
вчера такой же эпизод был и судья поставил пенальти.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:12
Верно кроме политики.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 00:10
Федотов совсем не авторитет, скорее бот.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:04
Федотова больше не уважаю после вчерашнего напедаливания аргентинцу
Predator94
Predator94
вчера в 23:30
Что за чушь
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