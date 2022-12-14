Быстров: «Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции»

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вчера, 23:13

Бывший футболист сборной России считает, что в ворота сборной Франции нужно было назначить пенальти в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ -2022 с Марокко.

Встречу обслуживает мексиканский арбитр Сесар Рамос. Быстров обратил внимание на эпизод, когда защитник французской команды в борьбе за мяч сбил в своей штрафной полузащитника сборной Марокко .