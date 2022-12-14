Быстров: «Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что в ворота сборной Франции нужно было назначить пенальти в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко.
Встречу обслуживает мексиканский арбитр Сесар Рамос. Быстров обратил внимание на эпизод, когда защитник французской команды Тео Эрнандес в борьбе за мяч сбил в своей штрафной полузащитника сборной Марокко Софьяна Буфаля.
Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции и судьи, и VAR… Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола.