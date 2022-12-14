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Быстров: «Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции»

вчера, 23:13
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что в ворота сборной Франции нужно было назначить пенальти в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко.

Встречу обслуживает мексиканский арбитр Сесар Рамос. Быстров обратил внимание на эпизод, когда защитник французской команды Тео Эрнандес в борьбе за мяч сбил в своей штрафной полузащитника сборной Марокко Софьяна Буфаля.

Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции и судьи, и VAR… Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 00:11
зачем вообще слова всяких быстровы постить на этом сайте, это их комментарий, лучше мой постите, я то больше по делу пишу чем быстров, судя сегодня не свистел в обе стороны и давал играть
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Да судейство если мягко сказать было очень " мягким".
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