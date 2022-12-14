Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему Дивееву не стоит переходить в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слухи, что защитник москвичей Игорь Дивеев может перейти в «Зенит».
А зачем ему переходить в «Зенит»? За большими деньгами? Я не думаю, что этот переход состоится. Вероятно, это просто слухи. Я в это совершенно не верю.
Стартовой скорости у Дивеева нет, у него была недавно тяжелая травма. Не думаю, что Игорь такой балбес, что согласится на переход в «Зенит» при нынешних своих кондициях.
Да, он подключается в атаку, хорошо играет головой, но вот скоростных качеств у него нет. Я вообще не думаю, что ему стоит менять клуб. Ему нужно оставаться в ЦСКА как можно дольше, другие команды – это не его. ЦСКА — родная команда, ему помогут в случае плохой игры, а на другом месте требования будут иными.