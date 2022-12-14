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Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему Дивееву не стоит переходить в «Зенит»

вчера, 21:41

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слухи, что защитник москвичей Игорь Дивеев может перейти в «Зенит».

А зачем ему переходить в «Зенит»? За большими деньгами? Я не думаю, что этот переход состоится. Вероятно, это просто слухи. Я в это совершенно не верю.

Стартовой скорости у Дивеева нет, у него была недавно тяжелая травма. Не думаю, что Игорь такой балбес, что согласится на переход в «Зенит» при нынешних своих кондициях.

Да, он подключается в атаку, хорошо играет головой, но вот скоростных качеств у него нет. Я вообще не думаю, что ему стоит менять клуб. Ему нужно оставаться в ЦСКА как можно дольше, другие команды – это не его. ЦСКА — родная команда, ему помогут в случае плохой игры, а на другом месте требования будут иными.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:41
Так мы тоже иногда футбол смотрим, не так часто как Пономарев, но все же.... Да и кое что в нем понимаем....
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:37
Это пусть Пономарёв сравнивает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:25
А если мысль продолжить, то эталон скоростного ЦЗ - это Чистяков. Вот на кого должен равняться не только Дивеев, но и все ЦЗ РПЛ. Так?
y6dy63ms6e4b
y6dy63ms6e4b
вчера в 22:24
Он имеет голову на плечах, а советы всегда бывают разные
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
Смысл его совета в том, что у кого скоростных качеств нет, тому в ЦСКА самое место.
Гость
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