Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему Дивееву не стоит переходить в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА отреагировал на слухи, что защитник москвичей может перейти в «Зенит».

А зачем ему переходить в «Зенит»? За большими деньгами? Я не думаю, что этот переход состоится. Вероятно, это просто слухи. Я в это совершенно не верю.

Стартовой скорости у Дивеева нет, у него была недавно тяжелая травма. Не думаю, что Игорь такой балбес, что согласится на переход в «Зенит» при нынешних своих кондициях.