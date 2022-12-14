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Аршавин разобрал момент с пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной

вчера, 21:48
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о пенальти, назначенном в ворота сборной Хорватии в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).

Одиннадцатиметровый был назначен после того, как в штрафную площадь хорватов вошёл нападающий аргентинцев Хулиан Альварес, который прокинул мяч мимо вратаря Доминика Ливаковича, после чего столкнулся с ним. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин считает, что пенальти был назначен ошибочно.

Генич сказал, что форвард прокидывал мяч себе на ход, но на мой взгляд, он бил неудачно. Игрок врезается во вратаря, и мяч не попадает в ворота. По новым правилам это железная точка. Чем новые правила от старых отличаются, я не могу объяснить. Вот в «Ростове» было такое — выходит игрок, бьёт мяч в космос, потом делает три шага, встречается там где‑то с вратарём и сразу пенальти. Так же в «Сочи» полгода назад было — простреливают, игрок бьёт в небеса, делает три шага в другую проекцию, там защитник катится, встречается вообще в десятой точке, мяча нет, здесь бы сказали, что момент заигран, потому что удар был.

Здесь игрок ударился во вратаря. Вратарь пришёл в точку А и застыл в ней. Если бы игрок нормально попал по мячу, он забил бы этот гол. Кто инициатор этого столкновения? Игрок. Поэтому по Лапочкину, в принципе он прав. Но вчера все, кто смотрел со мной, сказали, что железная точка. По новым правилам даже сомнений быть не может. Лапочкин апеллирует тому, как в баскетболе — если успел две ноги поставить и в тебя врезались, то фол в атаке, здесь примерно то же самое, вратарь идёт, к игроку навстречу, но не врезается в него, а успевает остановиться.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:50
Еще как повлиял. После пенальти хорватия расклеилась. Скорее всего Аргентина и так выигрла бы но матч был бы интересным. А так один из самых скучных полуфиналов. Марокко франция намного больше интриги было хотя по классу Марокко уступает.
Илья85
Илья85
вчера в 22:51
Тоесть ,Лапочкин перепутал игравую дисциплину в трактовке эпизода !?))). Теперь понятно ,как судят в рфп
drug01
drug01 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:27
Просто Андрей уже долго сидит в экспертах, пора переходить на тренерскую работу
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Пенальти на результат не повлиял и его обсуждение интереса не вызывает. В научном плане таких тоже много для анализа.
протон
протон
вчера в 21:55, ред.
Добрый вечер, администрация. Набил очередные 2 к комментариев, прошу дополнительно добавить VIP статус.
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