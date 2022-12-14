Аршавин разобрал момент с пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о пенальти, назначенном в ворота сборной Хорватии в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).
Одиннадцатиметровый был назначен после того, как в штрафную площадь хорватов вошёл нападающий аргентинцев Хулиан Альварес, который прокинул мяч мимо вратаря Доминика Ливаковича, после чего столкнулся с ним. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин считает, что пенальти был назначен ошибочно.
Генич сказал, что форвард прокидывал мяч себе на ход, но на мой взгляд, он бил неудачно. Игрок врезается во вратаря, и мяч не попадает в ворота. По новым правилам это железная точка. Чем новые правила от старых отличаются, я не могу объяснить. Вот в «Ростове» было такое — выходит игрок, бьёт мяч в космос, потом делает три шага, встречается там где‑то с вратарём и сразу пенальти. Так же в «Сочи» полгода назад было — простреливают, игрок бьёт в небеса, делает три шага в другую проекцию, там защитник катится, встречается вообще в десятой точке, мяча нет, здесь бы сказали, что момент заигран, потому что удар был.
Здесь игрок ударился во вратаря. Вратарь пришёл в точку А и застыл в ней. Если бы игрок нормально попал по мячу, он забил бы этот гол. Кто инициатор этого столкновения? Игрок. Поэтому по Лапочкину, в принципе он прав. Но вчера все, кто смотрел со мной, сказали, что железная точка. По новым правилам даже сомнений быть не может. Лапочкин апеллирует тому, как в баскетболе — если успел две ноги поставить и в тебя врезались, то фол в атаке, здесь примерно то же самое, вратарь идёт, к игроку навстречу, но не врезается в него, а успевает остановиться.