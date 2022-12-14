Гендиректор «Зенита»: «Фактор Паредеса в сборной Аргентины играет роль»

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вчера, 21:58

Генеральный директор «Зенита» ответил на вопрос, может ли кто-то из игроков сборной Марокко заинтересовать петербургскую команду, а также объяснил, почему симпатизирует сборной Аргентины.

Может ли кто-то из игроков Марокко заинтересовать «Зенит»? Они и так все в Европе играют. Только два футболиста играют в Марокко. Мы видим, что фактор Паредеса в сборной Аргентины играет роль (ранее игрок выступал за «Зенит» — прим.). В сборной Франции нет игроков «Зенита», поэтому теперь наши симпатии точно на стороне Аргентины.

Аргентина стала первым финалистом ЧМ -2022 после победы над сборной Хорватии в 1/2 финала турнира (3:0).

Матч Франция — Марокко пройдёт сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.