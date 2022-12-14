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Гендиректор «Зенита»: «Фактор Паредеса в сборной Аргентины играет роль»

вчера, 21:58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, может ли кто-то из игроков сборной Марокко заинтересовать петербургскую команду, а также объяснил, почему симпатизирует сборной Аргентины.

Может ли кто-то из игроков Марокко заинтересовать «Зенит»? Они и так все в Европе играют. Только два футболиста играют в Марокко.

Мы видим, что фактор Паредеса в сборной Аргентины играет роль (ранее игрок выступал за «Зенит» — прим.). В сборной Франции нет игроков «Зенита», поэтому теперь наши симпатии точно на стороне Аргентины.

Аргентина стала первым финалистом ЧМ-2022 после победы над сборной Хорватии в 1/2 финала турнира (3:0).

Матч Франция — Марокко пройдёт сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 00:04
Паредас не фартовый
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:09
Типа Паредес воспитанник зенита.
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:08
Спасибо. Теперь буду записывать количество. что бы знать, когда в очередной раз продлить.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:06
Здравствуйте. Продлили так как уже есть более 2000 комментариев с момента последнего продления. Всего доброго.
Гость
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