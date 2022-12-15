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Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»

сегодня, 00:54
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу над Марокко в матче 1/2 финала ЧМ-2022 (2:0) и выход в финал турнира.

Футболист открыл счёт в игре на 5-й минуте.

Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд. Мы здорово поработали, нам было тяжело. Финальный матч с Аргентиной будет отличным, будем усердно трудиться, чтобы его выиграть.

Также Тео сказал о своём брате — Люка Эрнандесе, который получил травму в игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Австралией. Тео в той игре его заменил.

Думаю о своём брате, надеюсь, он будет рядом. Это потрясающе, я буду наслаждаться происходящим вместе со своей семьёй, игроками и тренером.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:23
Теперь надо повторить достижение Бразилии 1958/62.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:56
Тео Эрнандес стал первым игроком в истории, который забил Марокко в полуфинале ЧМ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:04
А если 2 раза полряд победить,ваще круто!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Будем надеяться на очень красивый, хороший футбол в финале. Пусть победит сильнейший.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 01:05
Почему Вы считаете что они этого не заслужили?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:02
Финал для Франции не заслуженный
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