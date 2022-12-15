Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу над Марокко в матче 1/2 финала ЧМ-2022 (2:0) и выход в финал турнира.
Футболист открыл счёт в игре на 5-й минуте.
Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд. Мы здорово поработали, нам было тяжело. Финальный матч с Аргентиной будет отличным, будем усердно трудиться, чтобы его выиграть.
Также Тео сказал о своём брате — Люка Эрнандесе, который получил травму в игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Австралией. Тео в той игре его заменил.
Думаю о своём брате, надеюсь, он будет рядом. Это потрясающе, я буду наслаждаться происходящим вместе со своей семьёй, игроками и тренером.