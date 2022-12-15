Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»

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сегодня, 00:54

Защитник сборной Франции прокомментировал победу над Марокко в матче 1/2 финала ЧМ -2022 (2:0) и выход в финал турнира.

Футболист открыл счёт в игре на 5-й минуте.

Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд. Мы здорово поработали, нам было тяжело. Финальный матч с Аргентиной будет отличным, будем усердно трудиться, чтобы его выиграть.

Также Тео сказал о своём брате — , который получил травму в игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Австралией. Тео в той игре его заменил.