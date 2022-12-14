Пирс Морган: «Марадона — величайший аргентинец. Месси даже тут не лучший»

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, какого аргентинского футболиста считает лучшим.

Диего Марадона для меня — величайший аргентинец, когда-либо игравший в футбол. Месси даже тут не лучший.

Если посмотреть на голы в карьере, в Лиге чемпионов, здесь Роналду далеко впереди. Он лучше в верховой борьбе, лучше работает обеими ногами, хотя у Месси есть палочка-выручалочка — левая нога.

Я могу собрать довольно большой список фактов, которые, как мне кажется, приводят к выводу, что не только Роналду — лучший в истории, но и Месси — всего лишь второй по величине футболист в Аргентине!

Думаю, Франция всё равно выиграет чемпионат мира и разобьёт сердце Месси!