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Пирс Морган: «Марадона — величайший аргентинец. Месси даже тут не лучший»

вчера, 23:47

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, какого аргентинского футболиста считает лучшим.

Диего Марадона для меня — величайший аргентинец, когда-либо игравший в футбол. Месси даже тут не лучший.

Если посмотреть на голы в карьере, в Лиге чемпионов, здесь Роналду далеко впереди. Он лучше в верховой борьбе, лучше работает обеими ногами, хотя у Месси есть палочка-выручалочка — левая нога.

Я могу собрать довольно большой список фактов, которые, как мне кажется, приводят к выводу, что не только Роналду — лучший в истории, но и Месси — всего лишь второй по величине футболист в Аргентине!

Думаю, Франция всё равно выиграет чемпионат мира и разобьёт сердце Месси!

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Все комментарии
А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 07:53
Ну что тут добавить? Он прав, как бы это небыло больно признать мессилюбам
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:16
Тут уже скорее не о любви к Рону, а о ненависти к Месси. Карманный журналист Рона пытается психологически расшатать Лео, не удивлюсь если Рон или его сестры проплатили такой чёрный пиар
Шишанутый
Шишанутый ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
сегодня в 02:33
А что не так он сказал? Даже аргентинцы это признают что Марадона для них номер 1.
протон
протон
сегодня в 00:28
Когда перестанут форсить этого клоуна?
Elliada
Elliada
сегодня в 00:20
Это похоже на психологическую атаку. Балласт так боится того, что Месси может выиграть ЧМ, что готов на всё. Этот ручной журналюга по 10 раз в день подобную ерунду несет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:17
Надеюсь Месси развальцует поклонника Рони.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:11
Морган очень активизировался после выхода в финал Месси и полного провала Роналду на этом чм, случайно ли такое поведение?)
Predator94
Predator94
сегодня в 00:02
Совсем?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:59
В этом вся суть фанатов португальской принцессы - ничего из себя не представлять и поливать грязью Месси. Не удивлюсь если он ещё и из меньшинств.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 23:59
Проверьте этого типа на наркотики
Гость
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