Берлускони пообещал игрокам «Монцы» автобус с жрицами любви

Президент и владелец «Монцы» рассказал, как мотивирует своих игроков обыгрывать топ-клубы:

Мы нашли нового тренера Раффаэле Палладино, который был в нашей молодёжной команде. Он хороший, умный, добрый и способен стимулировать наших ребят.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что, если вы обыграете «Милан», «Ювентус» или другую большую команду, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный проституток.