Берлускони пообещал игрокам «Монцы» автобус с жрицами любви

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, как мотивирует своих игроков обыгрывать топ-клубы:
Мы нашли нового тренера Раффаэле Палладино, который был в нашей молодёжной команде. Он хороший, умный, добрый и способен стимулировать наших ребят.
Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что, если вы обыграете «Милан», «Ювентус» или другую большую команду, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный проституток.
В этом сезоне «Монца» уже обыграла «Ювентус» – в 7-м туре (1:0). Ближайшая встреча бело-красных с другим грандом чемпионата состоится 7 января, когда клуб встретится с миланским «Интером».