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Берлускони пообещал игрокам «Монцы» автобус с жрицами любви

вчера, 22:22

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, как мотивирует своих игроков обыгрывать топ-клубы:

Мы нашли нового тренера Раффаэле Палладино, который был в нашей молодёжной команде. Он хороший, умный, добрый и способен стимулировать наших ребят.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что, если вы обыграете «Милан», «Ювентус» или другую большую команду, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный проституток.

В этом сезоне «Монца» уже обыграла «Ювентус» – в 7-м туре (1:0). Ближайшая встреча бело-красных с другим грандом чемпионата состоится 7 января, когда клуб встретится с миланским «Интером».

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 23:29
Ахахахха
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
Водитель автобуса Сильвио будет смотреть в зеркало заднего вида...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:24
Лишняя мотивация не помешает
Гость
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