Линекер о США: «Чрезвычайно расистская страна»

Ведущий и экс-футболист сборной Англии рассказал, какие проблемы существуют в Катаре и США :

В Катаре много людей погибло при строительстве стадионов. Да, стадионы необыкновенные, самые красивые из всех, которые я когда-либо видел, но за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия – проблема, есть проблемы и с правами женщин.

Для меня проблемы всегда были больше связаны с коррупцией. Вообще, как я уже говорил ранее, мне кажется, почти в каждой стране, включая Англию, есть проблемы.

Через четыре года мы отправляемся в США , Канаду и Мексику, но очевидно, что США – чрезвычайно расистская страна, поэтому там всегда есть проблемы.

Я не думаю, что что-то особенно изменилось для меня после пребывания в Катаре. Это был потрясающий турнир, но это футбол. Футбол – прекрасный вид спорта.