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Линекер о США: «Чрезвычайно расистская страна»

вчера, 21:54

Ведущий и экс-футболист сборной Англии Гари Линекер рассказал, какие проблемы существуют в Катаре и США:

В Катаре много людей погибло при строительстве стадионов. Да, стадионы необыкновенные, самые красивые из всех, которые я когда-либо видел, но за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия – проблема, есть проблемы и с правами женщин.

Для меня проблемы всегда были больше связаны с коррупцией. Вообще, как я уже говорил ранее, мне кажется, почти в каждой стране, включая Англию, есть проблемы.

Через четыре года мы отправляемся в США, Канаду и Мексику, но очевидно, что США – чрезвычайно расистская страна, поэтому там всегда есть проблемы.

Я не думаю, что что-то особенно изменилось для меня после пребывания в Катаре. Это был потрясающий турнир, но это футбол. Футбол – прекрасный вид спорта.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:43
Он к ЛГБТ не относится, потому так говорит.
протон
протон
сегодня в 00:08
Согласен, США расисткая страна. Унижают белых обычных мужиков
UncleZack
UncleZack
вчера в 23:04
Живу в США и не отрицаю,расизм присутствует,особенно среди так называемых «реднеков»,но здесь никто тебе в лицо это не скажет.
Lilith
Lilith
вчера в 22:00
Вероятно будет 2:0 - победа сборной Франции. Тренер сборной Марокко выбрал схему 5-4-1. Дешам и его команда попытаются тихо играть, потом в финале играть еще надо...
Futurista
Futurista
вчера в 21:59
Никогда агент Гари не был так близок к провалу...

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