Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Дешам прокомментировал выход Франции в финал ЧМ-2022

сегодня, 00:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в финал ЧМ-2022, где она сыграет против Аргентины.

Очевидно, что это был важный матч, но будет еще один, последний. Уже месяц мы здесь. Просто никогда не бывает, но мы испытываем радость. Мои игроки и команда вознаграждены за успех. В воскресенье мы поборемся за титул.

Нужно использовать каждую минуту в течение дня, чтобы по-настоящему оценить и насладиться моментом. Через четыре дня мы будем играть за звание чемпионов мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера: «Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира»
Сегодня, 13:14
Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»
Сегодня, 12:34
«Не грусти, братан. Ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими
Сегодня, 11:48 Фото
Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»
Сегодня, 01:32
Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»
Сегодня, 00:54
Главный тренер сборной Марокко: «Мы выложились по максимуму»
Сегодня, 00:53
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ rrwdy438kffv (раскрыть)
сегодня в 09:39
По идее, должны были ещё в 1/4 выкинуть.
rrwdy438kffv
rrwdy438kffv
сегодня в 08:18, ред.
На классе возомнившее о себе свистящее и улюлюкающее стадо со свистом и в слязах и соплях выкинули с дороги в кювет
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:56
Дешам первый тренер, который обыграл Марокко в 1/2 ЧМ
UncleZack
UncleZack
сегодня в 05:00
Не понимаю ФФФ,от добра добро не ищут,зачем им Зидан когда Дешам великолепно справляется?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:54
Осталось одолеть Аргентину и чемпионство в кармане!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 