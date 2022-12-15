Дешам прокомментировал выход Франции в финал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции прокомментировал выход своей команды в финал ЧМ -2022, где она сыграет против Аргентины.

Очевидно, что это был важный матч, но будет еще один, последний. Уже месяц мы здесь. Просто никогда не бывает, но мы испытываем радость. Мои игроки и команда вознаграждены за успех. В воскресенье мы поборемся за титул.

Нужно использовать каждую минуту в течение дня, чтобы по-настоящему оценить и насладиться моментом. Через четыре дня мы будем играть за звание чемпионов мира.