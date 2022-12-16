Федерация футбола Марокко подаст жалобу на судейство в матче с Францией

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вчера, 09:24

Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) подаст жалобу в Международную федерацию футбола ( ФИФА ) на судейство в матче 1/2 финала ЧМ -2022 с Францией (0:2), сообщает Foot Mercato.

Марокканцы недовольны работой арбитра встречи Сесара Артуро Рамоса. Представители африканской команды считают, что в ворота сборной Франции нужно было назначить два пенальти в первом тайме — в эпизоде, когда защитник французской команды столкнулся с . Рефери показал Буфалю жёлтую карточку, посчитав, что тот сфолил. Второй момент — падение в штрафной площади французов .