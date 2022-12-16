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Федерация футбола Марокко подаст жалобу на судейство в матче с Францией

вчера, 09:24
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией (0:2), сообщает Foot Mercato.

Марокканцы недовольны работой арбитра встречи Сесара Артуро Рамоса. Представители африканской команды считают, что в ворота сборной Франции нужно было назначить два пенальти в первом тайме — в эпизоде, когда защитник французской команды Тео Эрнандес столкнулся с Софьяном Буфалем. Рефери показал Буфалю жёлтую карточку, посчитав, что тот сфолил. Второй момент — падение в штрафной площади французов Селима Амалла.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:57
умейте проигрывать, хватит плакать
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:40
Как можно за францию болеть,это не возможно.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:12
Аргентина за вас отомстит марокканцы.
Франция будет низвержена вместе с Мбаппе.
Вперёд Месси, к своей мечте!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:59
Подсуживать сильной команде подло.
matrix333
matrix333
вчера в 12:52
Федерация футбола Марокко подаст жалобу на судейство в матче с Францией - и правильно сделала.
Пепс
Пепс
вчера в 11:42
Вы бились как львы... Это запомнится... Если еще хорватов нахлобучите... Ууууууууу... В истории навсегда.... А жалобы пролетят мимо. Так что давайте, соберитесь на последнюю битву)))))))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 11:40
Кто матч смотрел,тот видел что судья подсуживал Мароканцам как мог.Они на Мбапе фолили 4 раза и судья ничего не свистел,хотя фолы явно на желтую были.Здесь Французы должны быть недовольны
karnager
karnager ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:17
Причём тут бывает или не бывает. Марокко правильно делает - пусть рассмотрят и бездаря выгонят с таких турниров . Чтобы другие команды не попадали в такое. А сам результат конечно не поменяют
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:11
Марокко завоевало бессмертие. Это главный итог. Остальное, как с гуся вода.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:05
Отстранить пожизненно.
Отправить судить любителей.
Или наших Бей-Беги или Амкалы...
drug01
drug01 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 10:02
Это бывает так всегда, поезд ушёл
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 09:56
Арбитр был похож на Москалева.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:37
Поздно жаловаться,поезд то ,уже ушел.
cska1948
cska1948
вчера в 09:35
Жаловаться в ФИФА на ФИФА бесперспективная затея...
ABir
ABir
вчера в 09:32
Можно подавать жалобы, но результат матча от этого к сожалению останется неизменным
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:29
Начинается нытьё и жалобы!
ДСА
ДСА
вчера в 09:29
В общем засудили марокканцев. Так выгоднее ФИФА.
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