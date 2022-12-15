Поляк Марциняк назначен главным арбитром на финал ЧМ-2022

Польский рефери Шимон Марциняк назначен главным арбитром на финальный матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
На этом мундиале поляк уже обслуживал игры Франция – Дания (2:1) и Аргентина – Австралия (2:1).
Напомним, что финальный поединок ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.
Странное назначение. У него ни одного международного финала. Только Суперкубок УЕФА. Но это не то — товарняк, любой справится. На уровне сборных три матча на Евро-2016 (один из них в 1/8 финала) и две игры на этом ЧМ.
Странное назначение. У него ни одного международного финала. Только Суперкубок УЕФА. Но это не то — товарняк, любой справится. На уровне сборных три матча на Евро-2016 (один из них в 1/8 финала) и две игры на этом ЧМ.