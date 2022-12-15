Поляк Марциняк назначен главным арбитром на финал ЧМ-2022

1671124812

вчера, 20:20

Польский рефери назначен главным арбитром на финальный матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

На этом мундиале поляк уже обслуживал игры Франция – Дания (2:1) и Аргентина – Австралия (2:1).