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Поляк Марциняк назначен главным арбитром на финал ЧМ-2022

вчера, 20:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Польский рефери Шимон Марциняк назначен главным арбитром на финальный матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

На этом мундиале поляк уже обслуживал игры Франция – Дания (2:1) и Аргентина – Австралия (2:1).

Напомним, что финальный поединок ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Все честно, Польшу обыгрывали и Аргентина, и Франция, теперь судья-поляк будет мстить. Доигрывать будут 5 на 5
Странное назначение. У него ни одного международного финала. Только Суперкубок УЕФА. Но это не то — товарняк, любой справится. На уровне сборных три матча на Евро-2016 (один из них в 1/8 финала) и две игры на этом ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:48
Политика, как она есть
p2zdvcdta8xs
p2zdvcdta8xs
вчера в 20:40
Высокая честь не посрами. Меньше ошибок?
ДСА
ДСА
вчера в 20:27
Не знали как финал испортить, назначили поляка...
Гость
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