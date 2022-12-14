Левников считает, что пенальти в ворота Хорватии назначен совершенно верно

Бывший футбольный судья международной категории прокомментировал пенальти, назначенный в матче 1/2 финала ЧМ -2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

Здесь существуют две разные ситуации. Если бы нападающий бил по воротам, мы рассматривали бы действия вратаря как безрассудные или небезрассудные. Надо сказать, Ливакович не действовал безрассудно. Он выходил на перехват мяча. Но игрок сборной Аргентины не бил по воротам: пробрасывал мимо вратаря и пытался его оббежать. Вратарь не успевал играть в мяч. И своей выставленной ногой мешал нападающему продвинуться к мячу, лишая его очевидной возможности забить с попыткой сыграть в мяч. Поэтому — пенальти и желтая карточка.

Если бы он бил по воротам, это не был бы пенальти. Но так как игрок не бьет по воротам, а пробрасывает себе на ход, и вратарь не успевает играть в мяч, а своей ногой преграждает движение нападающего к нему, то это пенальти. И желтая, потому что была попытка играть в мяч.