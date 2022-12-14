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Левников считает, что пенальти в ворота Хорватии назначен совершенно верно

вчера, 17:42
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Бывший футбольный судья международной категории Николай Левников прокомментировал пенальти, назначенный в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

Здесь существуют две разные ситуации. Если бы нападающий бил по воротам, мы рассматривали бы действия вратаря как безрассудные или небезрассудные. Надо сказать, Ливакович не действовал безрассудно. Он выходил на перехват мяча. Но игрок сборной Аргентины не бил по воротам: пробрасывал мимо вратаря и пытался его оббежать. Вратарь не успевал играть в мяч. И своей выставленной ногой мешал нападающему продвинуться к мячу, лишая его очевидной возможности забить с попыткой сыграть в мяч. Поэтому — пенальти и желтая карточка.

Если бы он бил по воротам, это не был бы пенальти. Но так как игрок не бьет по воротам, а пробрасывает себе на ход, и вратарь не успевает играть в мяч, а своей ногой преграждает движение нападающего к нему, то это пенальти. И желтая, потому что была попытка играть в мяч.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:22
Включил матч уже после пробитого пенальти и увидел множество споров по поводу справедливости пенальти. Думал, что там максимально спорный момент. После окончания матча посмотрел повтор и теперь удивляюсь, что люди спорят об этом. Вратарь же блокирует проход игрока после того, как он пробросил мяч. Разве это не нарушение?
Думаю, если бы судья не поставил пенальти, то никто бы и не сказал, что он ошибся. Да и Аргентина все равно бы победила
vfthg1
vfthg1
вчера в 19:56
вот из за таких судеек футбол в глубокой ....
Какой 3 пенальти ?!?
Ливакович сидел на пятой точке и не двигался в сторону нападающего,тот сам на него налетел!
А что воротчику надо было отойти в сторону ?!?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:27
У меня, например, ни каких сомнений не было в назначении пенальти - без всяких глубоких анализов и рассуждений.
cty2bj5ep39y
cty2bj5ep39y
вчера в 18:13
Это теперь уже в прошлом, пусть в финале будет всё достойно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:06
Очевидно, нужно пересматривать правила, иначе скоро финалы ЧМ будут в стиле Эквадор Марокко
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:56
По сравнению с другими аналогичными штрафными этом на мундиале - да, а вот по отношению к "Правилам..." есть и сомнения, во всяком случае у мну)
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